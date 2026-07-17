© Foto: Selim Arda Eryilmaz - UnsplashUm Lieferunterbrechungen künftig zu vermeiden, planen die Golfstaaten Pipelines, um die Straße von Hormus zu umgehen. Das wird nicht reichen, meint ein Analyst. Trotz steigender Energiepreise kämpfen Golfstaaten mit Einkommensverlusten Die erneute Eskalation im Iran-Krieg mit neuen Schlagabtäuschen zwischen den USA und dem Iran hat zu einer Wiederbelebung des in den Wochen zuvor crashartig eingebrochenen Ölpreises geführt. Gegenüber dem jüngsten Korrekturtief verteuerte sich ein Barrel Brent um über 20 Prozent. Auch an Tankstellen legten die Preise wieder deutlich zu - eine Folge noch immer begrenzter Raffineriekapazitäten und dem Mangel bei Destillaten. Der Preis für börsengehandeltes …
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