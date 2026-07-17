Der Edelmetallexperte Bill Holter prognostiziert im Rahmen eines Berichts auf der Plattform USAWatchdog erhebliche Verwerfungen im globalen Derivatemarkt, da das Vertrauen in Edelmetallkontrakte auf Papierbasis schwinde.Der Experte erklärt, dass Verträge für "Papier"-Edelmetalle, wie sie an den westlichen Börsen COMEX oder der LBMA gehandelt werden, den Preis von Gold und Silber über Jahre hinweg künstlich gedrückt und eine falsche Nachfrage suggeriert haben. Dieser Prozess drohe sich nun umzukehren, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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