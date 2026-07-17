Frankfurt (ots) -



Donald Trumps Methoden scheinen sich abgenutzt zu haben. Über seine Rede zur Nation jedenfalls hat kaum eine US-Zeitung oder ein TV-Sender prominent berichtet. Verwunderlich ist das nicht. Zu oft hat der US-Präsident versucht, mit einem angeblichen Aufreger von den wahren Problemen abzulenken. Dieses Mal redete er mit seiner Lüge von seiner gestohlenen Wiederwahl die Zwischenwahl schlecht, bei der die Partei des Amtsinhabers fast immer einbricht. Kein Wort zu den hohen Lebensmittelpreisen oder dem Krieg gegen den Iran. Es stört ihn nicht, dass er mit diesem Manöver der Demokratie schadet, weil er Misstrauen am Wahlsystem schürt. Ausgerechnet Trump, der nichts unversucht lässt, die Wahlen zu beeinflussen. Er lässt Wahlkreise zugunsten der Republikaner zuschneiden. Er drängt seine Partei, ein Gesetz zu verabschieden, das bei Wahlen die Vorlage von Fotoausweisen zum Nachweis der Staatsbürgerschaft erfordert. Vor allem Minderheiten wie Schwarze und Latinos haben solch ein Dokument nicht.



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