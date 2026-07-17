An den Börsen geht es aktuell mal wieder turbulent zu. Vor allem der Chip- bzw. KI-Sektor wird derzeit ordentlich durcheinandergewirbelt und sorgt für nervöse Ausschläge. Umso wichtiger ist es in solchen Phasen, Ruhe zu bewahren und mit offenen Augen durch die Welt zu gehen. Der Börsenpunk hat genau das getan und drei spannende Aktien herausgefiltert, die jetzt durchstarten könnten.Außerdem war er mal wieder "on the road", um einen vielversprechenden Drohnenhersteller zu begutachten. Zwar handelt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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