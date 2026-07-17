STL Optical Connectivity NA, LLC (STLOC), eine US-Tochtergesellschaft von STL (Sterlite Technologies Ltd.) [NSE: STLTECH], einem führenden Anbieter von Konnektivitätslösungen für KI-fähige digitale Infrastruktur, gab heute die Markteinführung seiner neuen, fortschrittlichen FTTH-Lösung CONCAT bekannt, nachdem Feldversuche in den Netzen eines der größten Telekommunikationsanbieter in den Vereinigten Staaten erfolgreich abgeschlossen wurden.

Nach einer erfolgreichen Validierung unter realen Einsatzbedingungen ist CONCAT jetzt für Anbieter digitaler Infrastruktur verfügbar, die den Glasfaserausbau beschleunigen und dabei den Installationsaufwand sowie die Komplexität und den Personalaufwand reduzieren möchten. Mit CONCAT lassen sich bis zu 71 der Personalkosten einsparen, da durch werkseitig montierte, vorverdrahtete Glasfasersegmente, die eine Plug-and-Play-Installation ermöglichen, der Großteil der Spleißarbeiten vor Ort entfällt.

CONCAT vereinfacht die Verlegung von Glasfaserkabeln, da wichtige Schritte der Vorbereitung und des Anschlusses der Glasfasern in eine kontrollierte Fertigungsumgebung verlagert werden. So lassen sich eine gleichbleibende Qualität, eine schnellere Installation und ein geringeres Betriebsrisiko vor Ort gewährleisten. Die CONCAT-Lösung eignet sich ideal für Neubauten, Netzwerkerweiterungen und Überbauprogramme mit ehrgeizigen Zielen in Bezug auf Breitbandabdeckung und -geschwindigkeit. Durch die kürzere Installationszeit und eine geringere Fehlerquote vor Ort verbessert CONCAT die Gesamtwirtschaftlichkeit des Projekts erheblich.

Die CONCAT-Lösung verfügt über eine verkettete, vorverkonfektionierte MPO-zu-LC-Kabelbaugruppe, integriert in eine vielseitige Gehäuse- und Kassettenarchitektur. Sie unterstützt sowohl die Verlegung über Freileitungen als auch in Kabelkanälen. Dank ihres spleißfreien, modularen Designs können Betreiber schneller skalieren, neue Kunden zügiger anschließen und den Einsatz von Servicetechnikern, Nacharbeiten sowie die Abhängigkeit von Arbeitseinsätzen reduzieren. CONCAT wurde aufgrund der Kombination aus technischem Nutzen, Leistungsauswirkung, einzigartigem Design und dem Gesamtbeitrag zur Weiterentwicklung der optischen Kommunikation kürzlich mit einem der branchenweit führenden Innovationspreise ausgezeichnet.

Ryan Chappell, Vice President of Connectivity bei STL, erklärte zu dieser Entwicklung: "Der Breitbandmarkt in den USA steht unter enormem Druck, schneller, kostengünstiger und mit weniger Engpässen aufgrund des Fachkräftemangels auszubauen. CONCAT wurde speziell für diese Herausforderung entwickelt. Da keine Spleißarbeiten vor Ort mehr erforderlich sind und wir eine echte Plug-and-Play-Lösung bereitstellen, ermöglichen wir es Netzbetreibern, den Ausbau von FTTx-Netzen zu beschleunigen, gleichzeitig die Qualität zu verbessern und die Gesamtkosten für die Bereitstellung zu senken was einen bedeutenden Fortschritt beim Aufbau von Glasfasernetzen in Amerika darstellt."

Über STLOC STL Optical Connectivity NA, LLC:

STLOC, eine Tochtergesellschaft von STL in den USA, konzentriert sich auf die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb qualitativ hochwertiger, fortschrittlicher Konnektivitätsprodukte für nordamerikanische Rechenzentrumsbetreiber und Kunden. Mit Vertriebs- und Supportmitarbeitern im gesamten Gebiet der Vereinigten Staaten ist STLOC strategisch hervorragend positioniert, um seinen wachsenden Kundenstamm in den Vereinigten Staaten und ganz Nordamerika effektiv zu betreuen und zu unterstützen.

Über STL

STL (Sterlite Technologies Ltd.) ist ein Weltmarktführer für fortschrittliche Konnektivitätslösungen und bietet End-to-End-Lösungen für den Aufbau von KI-fähiger Infrastruktur sowie von FTTx-Netzwerken, Netzwerken für ländliche Gebiete, Unternehmensnetzwerken und Rechenzentrumsnetzwerken. Weitere Informationen Kontakt stl.tech Twitter LinkedIn YouTube

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