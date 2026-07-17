© Foto: CFOTO - picture alliance / CFOTOApple erreicht ein neues Rekordhoch. HSBC sieht dennoch weiteres Potenzial - dank Künstlicher Intelligenz, neuer Geräte und einer starken Produktpipeline.Apple hat mit seiner Aktie ein neues Rekordhoch erreicht. Für die Analysten der Großbank HSBC ist die Rallye damit aber noch nicht beendet. Sie hoben die Einstufung der Aktie von "Halten" auf "Kaufen" an und erhöhten das Kursziel von 260 auf 366 US-Dollar. Damit liegen sie über dem Durchschnitt der Wall-Street-Analysten von 318,25 US-Dollar, wie Daten von SeekingAlpha zeigen. Die Apple-Aktie hat seit Jahresbeginn bereits über 20 Prozent zugelegt. Am Donnerstag erreichte sie mit 334,68 US-Dollar ein neues Allzeithoch. KI soll neue Kaufwelle …
Enthaltene Werte: US0378331005Den vollständigen Artikel lesen
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