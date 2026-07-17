Die SpaceX-Aktie bleibt auch zum Wochenschluss im Abwärtstrend. Nachdem der Titel bereits in den vergangenen Tagen deutlich nachgegeben hatte, notiert er inzwischen bei rund 125 US$ und damit erstmals unter dem Ausgabepreis des Börsengangs. Damit ist die anfängliche IPO-Euphorie vorerst vollständig verflogen. IPO-Euphorie verfliegt - verschobener Starship-Start belastet Nach dem erfolgreichen Börsengang war die SpaceX-Aktie zunächst stark gefragt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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