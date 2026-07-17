BÖRSE HEUTE: Ein Ausverkauf mit einer Abspaltung

Börse heute: Wall Street reduziert Verluste nach starken Konjunkturdaten

Die Börse heute stand im Zeichen geopolitischer Risiken und neuer US-Konjunkturdaten. Die Wall Street beendete den Handel mit Verlusten von rund 1%, nachdem sich die wichtigsten Indizes im Tagesverlauf deutlich von ihren Tiefs erholen konnten. Trotz der schwachen Stimmung deutet die Verringerung der Verluste auf erste Anzeichen zurückkehrender Kaufbereitschaft hin. Unterstützung kam vor allem durch die besser als erwarteten Daten der Universität Michigan.

Die Lage im Persischen Golf bleibt angespannt. Der gegenseitige Beschuss rund um die Straße von Hormus hält an, während der Schiffsverkehr erneut nahezu zum Erliegen gekommen ist. Die anhaltenden Spannungen sorgen für Unsicherheit an den internationalen Finanzmärkten.

Börse aktuell: Unternehmensnachrichten aus den USA

Netflix verlor zeitweise 11%, konnte die Verluste jedoch auf rund 7% begrenzen. Anleger reagierten enttäuscht auf die Quartalszahlen und den schwachen Ausblick für das kommende Quartal.

verlor zeitweise 11%, konnte die Verluste jedoch auf rund 7% begrenzen. Anleger reagierten enttäuscht auf die Quartalszahlen und den schwachen Ausblick für das kommende Quartal. Intuitive Surgical gab rund 13% nach. Zwar übertraf der Hersteller der da Vinci-Operationsroboter die Erwartungen im zweiten Quartal, hob jedoch seine Jahresprognose nicht an.

gab rund 13% nach. Zwar übertraf der Hersteller der da Vinci-Operationsroboter die Erwartungen im zweiten Quartal, hob jedoch seine Jahresprognose nicht an. SpaceX verlor rund 3%, nachdem der geplante Starship-Testflug aufgrund eines Triebwerksproblems kurzfristig abgesagt wurde.

verlor rund 3%, nachdem der geplante Starship-Testflug aufgrund eines Triebwerksproblems kurzfristig abgesagt wurde. Nebius drehte nach einer anfänglichen Schwäche von 13% deutlich ins Plus und schloss rund 8% höher, nachdem das Unternehmen besicherte Anleihen im Volumen von 775 Mio. US-Dollar platziert hatte.

drehte nach einer anfänglichen Schwäche von 13% deutlich ins Plus und schloss rund 8% höher, nachdem das Unternehmen besicherte Anleihen im Volumen von 775 Mio. US-Dollar platziert hatte. Laut Bloomberg soll Adobe ein Übernahmeangebot von einem großen Technologiekonzern erhalten.

ein Übernahmeangebot von einem großen Technologiekonzern erhalten. Die US-Luftfahrtbehörde FAA kündigte an, die Boeing-Modelle 737 MAX und 787 wieder in den Zertifizierungsprozess aufzunehmen....

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