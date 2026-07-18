Hamburg/ Berlin (ots) -Die Kontrast Personalberatung GmbH (https://www.kontrast-gmbh.de/de/personalberatung/) hat gemeinsam mit dem Management eines Spitzenträgers der ärztlichen Selbstverwaltung die Nachfolgeregelung für die kaufmännische Geschäftsführung erfolgreich abgeschlossen.Die Position stellte besondere Anforderungen an die gesuchte Führungspersönlichkeit. Neben fundierter kaufmännischer Kompetenz waren ein tiefes Verständnis rechtlicher und institutioneller Zusammenhänge, Sicherheit in der Zusammenarbeit mit Gremien sowie ausgeprägte Kommunikations- und Öffentlichkeitskompetenz gefragt.Die kaufmännische Geschäftsführung übernimmt gemeinsam mit der ärztlichen Geschäftsführung Verantwortung für eine Organisation, die einen akademischen Heilberuf vertritt und zentrale Aufgaben der berufsständischen Selbstverwaltung wahrnimmt. Das Stellenprofil verbindet daher wirtschaftliche Steuerung, Recht, Governance, Organisationsentwicklung und Interessenvertretung.Geschärftes Stellenprofil als GrundlageZu Beginn des Mandats erarbeiteten und präzisierten das Kammermanagement und die Kontrast Personalberatung gemeinsam das Anforderungs- und Stellenprofil. Im weiteren Auswahlprozess zeigte sich, dass eine Führungspersönlichkeit aus einem anderen laufenden Stellenbesetzungsverfahren die Anforderungen der Geschäftsführungsposition in besonderer Weise erfüllte.Auf Grundlage des geschärften Profils konnte die Kandidatur neu eingeordnet und für die kaufmännische Geschäftsführung weitergeführt werden. Damit gelang eine passgenaue Besetzung, ohne den Auswahlprozess unnötig zu verlängern."Der Besetzungserfolg zeigt, wie wichtig eine klare Rollenklärung und ein offener Blick auf vorhandene Kandidatenpotenziale sind. Entscheidend war die enge und verlässliche Zusammenarbeit mit dem Management der Kammer", erklärt die Kontrast Personalberatung GmbH.Mit dem erfolgreichen Vertragsabschluss ist die Nachfolgeregelung auf Geschäftsführungsebene abgeschlossen. Für Kontrast bestätigt das Projekt zugleich die Bedeutung einer präzisen Auftragsklärung und eines flexibel gesteuerten Auswahlverfahrens bei komplexen Führungsbesetzungen im Gesundheitswesen und in der berufsständischen Selbstverwaltung.Pressekontakt:Kontrast Personalberatung GmbHDipl.-Kfm. Ingo ScheiderBanksstraße 620097 HamburgFon +49 (0)40 76 79 305 - 0E-Mail ingo.scheider@kontrast-gmbh.dehttps://www.kontrast-gmbh.de/Original-Content von: Kontrast Personalberatung GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/83091/6316933