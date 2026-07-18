© Foto: fn (KI generiertes Bild)

Palantir Technologies gehörte 2025 zu den größten Börsenstars, doch dann kam alles anders und auch der Absturz. Die Aktie verlor deutlich über 30 Prozent vom Rekordhoch und die Frage wird immer lauter, ob das schon zu viel des Guten ist oder ob das Unternehmen noch dramatisch überbewertet bleibt? Große Analystenhäuser und Aktienexperten sind sich uneinig, denn während einige die Palantir-Aktie für ein echtes Schnäppchen halten, warnen andere vor weiteren Kursrutschen bis unter 100 US-Dollar. Wir schauen auf die Zahlen und versuchen herauszufinden, was wirklich in diesem KI-Liebling steckt und ob sich der Einstieg jetzt noch lohnt.

Das Versprechen und die Realität

Es ist eine eigenartige Situation bei Palantir. Das Unternehmen wächst und verdient dabei auch immer mehr Geld. Das Umsatzwachstum über die letzten zwölf Monate liegt bei sensationellen bis zu 85 Prozent. Das US-Geschäft mit Privatunternehmen explodiert sogar um 133 Prozent nach oben. Die operative Marge ist von 44 auf 60 Prozent geklettert. Solche Zahlen würden bei den meisten Investoren Freudensprünge auslösen. Und doch fällt die Aktie. Das liegt aber ganz einfach daran, dass Palantir längst nicht mehr wie ein normales Wachstumsunternehmen bewertet wird. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 148 und einem Umsatz-Vielfachen von fast 60 gehört die Aktie mit zu den teuersten der KI-Zunft. Anleger zahlen hier für Versprechen und nicht nur für das, was das Unternehmen heute leistet. Das Problem dabei ist, dass jede Enttäuschung zu heftigem Verkaufsdruck führen kann. Die Gründer und Geschäftsführer haben sich auch etwas Neues ausgedacht. Mit der Artificial Intelligence Platform, kurz AIP genannt, will Palantir Unternehmen helfen, ihre Datenmengen wirklich zu verstehen und in echte Erkenntnisse umzuwandeln. Die neue Partnerschaft mit dem Chip-Riesen Nvidia soll diese Strategie sogar noch verstärken. Doch ob die Börse diese Vision mit den aktuellen Bewertungen für gerechtfertigt hält, bleibt die zentrale Frage. Auf jeden Fall lässt sich Palantir was einfallen, um die Aktionäre bei Laune zu halten und wieder für mehr Fantasie zu sorgen.

Charttechnik

Der Kurs hängt derzeit zwischen Hoffnung und Bangen fest. Die Aktie wurde von etwa 222 US-Dollar im November 2025 auf zwischenzeitlich sogar unter 107 US-Dollar gedrückt. Das ist kein sanfter Rückgang, sondern ein echter Absturz. Aktuell liegt die Aktie um die 134 US-Dollar-Marke. Die bisherige Erholung von den Tiefständen wirkt eher nach etwas Luftschnappen als nach einem echten nachhaltigem Vertrauensanstieg. Der 50-Tage-Durchschnitt bei etwa 133,15 US-Dollar bleibt eine Untestützungslinie. Solange die Aktie oberhalb dieser Marke notiert, deuten die Signale bestenfalls nach oben, vielleicht auch seitwärts. Aber wenn sie fällt, könnte es schnell weiter abwärts gehen. Das heißt: Gute Nachrichten können die Aktie schnell in die Höhe treiben, schlechte können genauso schnell zum Absturz führen. Ein Rückgang bis zur 100 US-Dollar-Marke wäre also keineswegs überraschend und würde sogar die recht hohe Bewertung des Unternehmens weiter abbauen.

Was tun?

Für Anleger, die langfristig denken, präsentiert sich eine schwierige Lage. Die Fundamentaldaten sind wachstumsorientiert. Das Wachstum ist riesig, die Profitabilität steigt, neue Märkte werden erschlossen. Allerdings müssen Anleger verstehen, auf was sie sich einlassen. Eine Bewertung wie die von Palantir verträgt keine Schwächen. Schon kleinere Enttäuschungen bei den nächsten Quartalszahlen, die im August anstehen, könnten zu weiteren Kursrutschen führen. Wer an die KI-Geschichte und speziell an Palantirs Fähigkeit glaubt, Unternehmen mit Daten-Intelligenz zu beliefern, findet hier durchaus einen interessanten Einstiegspunkt. Der nächste Termin im August wird zeigen, ob das Unternehmen die extrem hohen Erwartungen erfüllen kann. Für Zauderer und Nervöse ist diese Aktie derzeit nichts. Hier braucht es starke Nerven.

Autor: Felix Goldbach, FinanzNachrichten-Redaktion

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