In unserer modernen Welt und an der Börse wird Erfolg meist als das Resultat genialer, proaktiver Entscheidungen dargestellt - das Anhäufen von immer mehr Wissen, ständige Optimierung und immer komplexer werdende Entscheidungsstrategien. Doch ob dieses Streben wirklich immer die beste Strategie zum Erfolg ist, darf hinterfragt werden.Es klingt logisch, das Credo lautet Informationsasymmetrie: Weiß ich mehr als andere, habe ich einen Vorteil. Doch diese Annahme kann uns in die Irre führen. Das Prinzip ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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