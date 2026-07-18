Die auf Design ausgerichtete Technologie-Zubehörmarke aulumu hat ihre G09-Serie um den "G09 Ghost Transparent Infinite 360° Magnetic Stand" erweitert. Das neue Modell ergänzt das ursprüngliche G09-Modell aus Aluminium und bietet zwei unterschiedliche Ausführungen, wobei das Konzept des magnetischen Halters mit mehreren Neigungswinkeln beibehalten wird.

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Die magnetischen Halter G09 und G09 Ghost

Beide G09-Modelle verfügen über einen dreiachsigen Mechanismus, der unabhängige Bewegungen entlang der X-, Y- und Z-Achse ermöglicht. So können Nutzer ihr Smartphone im Hoch- oder Querformat sowie in angehobener oder hängender Position für Schreibtischarbeit, Videoanrufe, beim Kochen, beim Sport, auf Reisen und zur Erstellung mobiler Inhalte positionieren. Eine beidseitige Magnetstruktur verbindet sich mit MagSafe-kompatiblen Smartphones und Hüllen und lässt sich zudem an geeigneten eisenhaltigen Oberflächen befestigen, darunter Kühlschränke, Fitnessgeräte und Arbeitsstationen. Ein mitgelieferter Metallring erweitert die Kompatibilität für weitere Smartphones und Hüllen.

"Die G09-Serie wurde entwickelt, um einen Handyhalter zu konzipieren, der sich an die Art und Weise anpasst, wie Menschen sich zwischen verschiedenen Umgebungen bewegen", sagte Hou, CEO von aulumu. "Das Modell G09 aus Aluminium setzt auf eine kompakte Metallkonstruktion und eine zurückhaltende Optik, während beim Modell G09 Ghost Farbe und innere Struktur das Design bestimmen. Beide Modelle sollen Flexibilität bieten, die Nutzer jeden Tag mit sich führen können."

Das Originalmodell G09 verfügt über ein Gehäuse aus eloxierter Aluminiumlegierung, wiegt etwa 35 Gramm und ist 6,15 Millimeter dick. Es ist in den Farben Schwarz und Silber erhältlich und kombiniert Präzisionslager mit einem integrierten Griffring für eine stabile Positionierung und eine bequemere Handhabung.

Das G09 Ghost verfügt über ein hochtransparentes PC-Gehäuse, das Einblicke in die innere Struktur gewährt. Es wiegt 39 Gramm, ist 7,3 Millimeter dick und in den Farben "Ghost Transparent", "Shining Yellow", "Vibrant Orange" und "Midnight Gray" erhältlich. Seine N52-Magnetanordnung und der interne Metallrahmen sorgen für einen sicheren Halt, während der Präzisionslagermechanismus in mehr als 10.000 Bewegungszyklen getestet wurde.

Die Produktreihe richtet sich an Nutzer, die ein kompaktes Zubehör suchen, mit dem sie den ganzen Tag über Dinge betrachten, festhalten und magnetisch befestigen können.

Die Modelle G09 und G09 Ghost sind für Kunden in den meisten europäischen Märkten erhältlich über www.aulumu.com. Die offiziellen weltweiten Verkaufspreise betragen $45,98 für das Modell G09 und $39,98 für das Modell G09 Ghost. Die Lieferzeiten und die Verfügbarkeit variieren je nach Bestimmungsort.

Über aulumu

Das 2022 gegründete Unternehmen aulumu entwickelt Mobilfunkzubehör, das praktische Technik mit futuristischem Design verbindet. Das Portfolio ist ausgerichtet auf mobile Produktivität, Alltagsausrüstung und einen flexiblen digitalen Lebensstil.

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