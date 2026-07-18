© Foto: wallstreetOnline/KIWer war diese Pionierin an der Wall Street, die sich anonym in einer damaligen Männerdomäne durchsetzen konnte? Warum ihre Dividenden-Strategie auch für uns heute wertvoll sein kann.Geraldine Weiss wurde an der Wall Street nicht als Analystin ernst genommen - also gründete sie ihren eigenen Börsenbrief und verbarg zunächst sogar, dass hinter den erfolgreichen Aktienempfehlungen eine Frau stand. Aber wer verbirgt sich eigentlich hinter der "Grand Dame of Dividends?" Geboren wurde Geraldine Weiss am 16. März 1926 in San Francisco, Kalifornien. Schon früh interessierte sie sich für Finanzen und Geldanlage. Besonders beeinflusst durch Benjamin Grahams und seine "Anlegerbibel" The Intelligent …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE