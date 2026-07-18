Der Modehändler, der in Japans Post-Bubble-Ära entstand, setzt seine Hoffnungen auf Europa und Nordamerika.Als Yukihiro Katsuta 2005 zu Uniqlo kam, vertraute ihm Firmengründer Tadashi Yanai an, dass die Chancen, seine Marke erfolgreich auf den Weltmarkt zu bringen, vielleicht bei "0,5 oder 1,0 Prozent" lägen.Heute ist Yanai Japans zweitreichster Mann, und Katsuta leitet die Forschungs- und Entwicklungsabteilung des Unternehmens. Während Uniqlo seinen Blick auf die Eroberung Nordamerikas und Europas ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär