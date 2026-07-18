Zürich, Genf und New York verschlingen Vermögen. Doch eine frühere Hochpreis-Metropole wird plötzlich erstaunlich günstig. Das neue Ranking zeigt die Gewinner und Verlierer der Preiswelt. Zürich und Genf bleiben die teuersten Städte der Welt. Dahinter folgen Tel Aviv, New York und San Francisco. Tokio fällt dagegen mit überraschend niedrigen Preisen auf. Das zeigt die zehnte Ausgabe der Studie "Mapping the World's Prices" des Deutsche Bank Research ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 ARIVA.de