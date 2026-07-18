© Foto: pixabayEine internationale Polizeiermittlung von Interpol hat eine gigantische Krypto-Wallet geknackt und damit mehrere Liebesbetrüger ausgehebelt.Da ist die Liebe in die Hose gegangen! Interpol hat mit einer großangelegten Ermittlung über 97 Länder hinweg sogenannte Liebes-Scammer ausgehoben. Dabei wurde eine gewaltige Krypto-Wallet der Liebesmafia aufdeckt. Die Krypto-Wallet konnte einem 20-jährigen Verdächtigen zugeordnet werden, der in Thailand festgenommen wurde, wie Interpol mitteilte. Über einen Zeitraum von zehn Monaten wurden über diese Wallet mehr als 122 Millionen US-Dollar abgewickelt, die mutmaßlich aus Erträgen von Liebesbetrügereien stammen. Dabei wurden die Gelder häufig über …
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