GOLD: Tauziehen zwischen Bullen und Bären! Analyse & Prognose

?? Goldpreis aktuell: Gold Prognose - Analyse - Wochenausblick KW 30/2026

Nach einer volatilen Handelswoche, die das Edelmetall trotz zwischenzeitlicher Ausbruchsversuche mit einem leichten Minus abschloss, steht der Kurs nun an einer charttechnischen Schlüsselzone. Wer Gold aktuell traden möchte, blickt auf ein spannendes Tauziehen zwischen Bullen und Bären. Unsere fundierte Gold Prognose für die KW 30/2026 schlüsselt die wichtigsten Marken auf und zeigt, welche Signale jetzt für die Trendwende nötig sind.

?? Die 3 wichtigsten Key Takeaways:

Stabiler Dreifachboden formiert: Trotz der jüngsten Kursverluste konnte sich der Goldpreis in den letzten vier Wochen dreimal im Bereich von 3.958 bis 3.959 US-Dollar erholen. Diese Zone gilt aktuell als wichtiges Sicherheitsnetz.

Prognose leicht bärisch dominert: Das kurzfristige Setup für die KW 30/2026 zeigt eine Tendenz nach seitwärts/abwärts . Die Wahrscheinlichkeit für das Bären-Szenario liegt aktuell bei 55 % gegenüber 45 % für die Bullen.

SMA20 als charttechnischer Deckel: Für eine nachhaltige Erholung muss Gold zwingend die SMA20 bei 4.072 US-Dollar per Tagesschlusskurs überwinden. Solange dies nicht gelingt, bleibt das übergeordnete Bild anfällig für Rücksetzer.

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