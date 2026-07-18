Ein Strudel im Abfluss wirkt banal. Doch er ist eines der großen Rätsel der Physik: der Wirbel. Genau hier meldet die Universität Hamburg jetzt einen echten Durchbruch. Ein Team um Prof. Ludwig Mathey hat gezeigt, wie sich dreidimensionale Quantenwirbel in Supraflüssigkeiten gezielt erzeugen und steuern lassen - praktisch auf Knopfdruck.Im Unterschied zu einem Wasserstrudel lässt sich ein Quantenwirbel nicht "beliebig" drehen: Seine Zirkulation ist in festen Stufen quantisiert. Genau das macht ihn ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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