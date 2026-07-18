Seit Jahrzehnten wundert sich die Fachwelt über eine gewaltige Struktur, die scheinbar aus dem Kern unserer Galaxie emporsteigt. Dank moderner Kartierungstechniken fällt nun ein vollkommen neues Licht auf das Phänomen. Ein Forschungsteam unter der Leitung der Astrophysikerin Kathryn Kreckel von der Universität Heidelberg hat ein lange bestehendes astrophysikalisches Rätsel gelöst. Wie in einer in Astronomy & Astrophysics veröffentlichten Studie detailliert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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