Japans Inflation zieht wieder an. Höhere Energiepreise erhöhen den Druck auf die Bank of Japan. Gleichzeitig bleibt die Wirtschaft robust. Genau das könnte den nächsten Zinsschritt auslösen. Die Kerninflation in Japan dürfte im Juni wieder angezogen haben. Höhere Energiepreise und angepasste Gebühren für medizinische Leistungen treiben den Preisauftrieb. Das zeigt eine Reuters-Umfrage unter 16 Ökonomen. Der landesweite Kern-Verbraucherpreisindex dürfte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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