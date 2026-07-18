Auf den ersten Blick wirken die neuen Aufnahmen vom Roten Planeten wie ein Standbild aus einem klassischen Science-Fiction-Film. Gewaltige Strukturen erstrecken sich über die Oberfläche und glänzen, als bestünden sie aus flüssigem Metall. Die Raumsonde Mars Express der Europäischen Weltraumorganisation ESA hat beeindruckende topografische Bilder zur Erde gesandt. Die hochauflösenden Aufnahmen zeigen einen Ausschnitt des Kaiser-Kraters auf dem Mars, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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