Der nächtliche Sommerhimmel bietet in diesem Jahr deutlich mehr als nur das weithin bekannte jährliche Hauptspektakel. Wer in den kommenden Wochen den Himmel beobachtet, entdeckt seltene Meteorschauer für spektakuläre Fotomotive. Zwischen Mitte Juli und Ende August kreuzt die Erde gleich mehrere Trümmerfelder von Kometen und Asteroiden. Das US-Portal Space.com weist darauf hin, dass im Schatten der allseits bekannten Perseiden sechs weitere Meteorschauer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n