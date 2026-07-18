© Foto: KI-generiertes Symbolbild (ChatGPT).McDonald's, ab dem kommenden Jahr ein Dividendenkönig, korrigierte zuletzt heftig. Jetzt sind Aktie und Ausschüttung zu günstig, um sie zu ignorieren. Doch, manchmal ist nicht die Zeit im Markt, sondern das Timing entscheidend! Zwei unter Anlegerinnen und Anlegern beliebte Börsenweisheiten lauten, dass Zeit im Markt, das Timen des Marktes (langfristig) schlagen würde und dass der beste Zeitpunkt zu kaufen, jetzt wäre. Für die Gesamtmarktentwicklung gibt es ausreichend viele Statistiken, die belegen, dass die Opportunitätskosten des Wartens auf Korrekturen oder gar Crashs höher sind, als der Effekt zu günstigeren Kursen einzusteigen, sollten sich diese Fälle bewahrheitet haben. Hierfür …
Enthaltene Werte: US5801351017Den vollständigen Artikel lesen
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