BNB Prognose nach Rekord-Burn: Warum 932 Millionen Dollar vernichtet wurden und was jetzt folgt

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Die BNB Prognose verändert sich gerade in 48 Stunden stärker als in den gesamten letzten zwei Monaten. BNB Chain hat am 15. Juli Token im Wert von 932 Millionen Dollar vernichtet und damit den größten vierteljährlichen Burn in der Geschichte des Netzwerks abgeschlossen. Nur einen Tag später startete T. Rowe Price den ersten aktiv gemanagten Multi-Token-Krypto-ETF an der NYSE Arca mit BNB als drittstärkster Position.

Der Kurs reagierte bisher verhalten und notiert bei rund 563 Dollar. Die technischen Indikatoren signalisieren eine neutrale Marktlage mit einem RSI nahe 44. Analysten sehen Unterstützung bei 560 Dollar und Widerstand bei 590 Dollar als die entscheidenden Marken.

Die Frage, die Anleger jetzt beschäftigt, dreht sich nicht nur um den nächsten BNB-Ausbruch. Sie dreht sich auch um Einstiege bei Projekten, die noch vor ihrem ersten Handelstag stehen. Dieser Artikel analysiert die aktuelle BNB Prognose und was sich abseits der großen Token bewegt.

BNB Prognose: Rekord-Burn von 932 Millionen Dollar trifft auf neuen T. Rowe Price ETF

Binance führte am 15. Juli 2026 den 36. vierteljährlichen Auto-Burn durch und vernichtete dabei 1.615.827 BNB-Token im Wert von rund 931,7 Millionen Dollar. Die Token wurden direkt auf der BNB Smart Chain an eine Blackhole-Adresse gesendet und sind damit unwiderruflich aus dem Umlauf entfernt. Laut CryptoBriefing war es der dritte vierteljährliche Burn im Jahr 2026 und der erste, der direkt auf der Smart Chain ausgeführt wurde. Das Gesamtangebot sank auf 133.166.127 BNB und bewegt sich damit weiter in Richtung des langfristigen Ziels von 100 Millionen Token. CZ bestätigte den Burn persönlich auf der Plattform X.

T. Rowe Price startete am 16. Juli den TKNZ-ETF an der NYSE Arca als den ersten aktiv verwalteten Multi-Token-Spot-Krypto-ETF im Markt. Laut CoinDesk hält der Fonds BNB mit einer Gewichtung von rund 11 Prozent, an dritter Stelle nach Bitcoin und Ethereum. Der ETF hält die Token direkt als Spot-Positionen und vermeidet damit die Kosten von Futures-Kontrakten. T. Rowe Price verwaltet insgesamt 1,89 Billionen Dollar und bringt mit TKNZ sein 34. aktives Produkt auf den Markt. Die Aufnahme von BNB in ein institutionelles Multi-Token-Produkt signalisiert wachsendes Vertrauen der traditionellen Finanzwelt.

BNB notiert aktuell bei rund 563 Dollar nach einem Rückgang von etwa 2,3 Prozent in den letzten 24 Stunden. Der RSI liegt bei 44 und signalisiert eine neutrale Zone ohne klare Richtungssignale. Analysten erwarten für Juli einen Durchschnittskurs von 581 Dollar mit einer Spanne zwischen 571 und 591 Dollar. Die BNB Prognose verbessert sich mit jedem deflationären Schritt, der das Angebot weiter verknappt. Ein nachhaltiger Anstieg über die 590-Dollar-Marke würde den bullischen Fall bestätigen. Doch bei einer Marktkapitalisierung von 77 Milliarden Dollar begrenzt die Größe die Geschwindigkeit der Kursgewinne, und manche Anleger suchen nach Einstiegen vor dem ersten Handelstag.

Pepeto verwandelt Presale-Kapital in einen Trading-Hub mit echten Werkzeugen

Genau dieser Gedanke führt zu Projekten, die heute noch im Presale stehen und erst mit dem Listing an einer großen Börse in die Preisfindung eintreten. Eines dieser Projekte hat während der jüngsten Marktkorrektur mehr Kapital eingesammelt als die meisten Presales in einem vollständigen Zyklus.

Während BNB seine Position als viertgrößte Kryptowährung hält, hat sich Pepeto zu dem Presale entwickelt, bei dem erfahrene Investoren einsteigen, bevor der Handel an einer Börse beginnt. Der Token ist auf der offiziellen Pepeto-Website für 0,000000188 Dollar verfügbar. Ein ehemaliger Binance-Experte hat bereits mehr als 10,38 Millionen Dollar bei einem Gesamtangebot von 420 Billionen Token eingesammelt. Dieses Interesse geht weit über das hinaus, was die meisten Projekte in dieser frühen Phase erreichen.

Was das Kapital anzieht, ist nicht allein der Meme-Name, sondern das, was das Team dahinter aufbaut. Pepeto startet eine Cross-Chain-Bridge, die verschiedene Blockchains verbindet, sodass Händler Token zwischen Netzwerken bewegen können, ohne Gebühren zu zahlen. Ein Risiko-Scorer bewertet jeden Token vor einem Handel, damit Käufer wissen, worauf sie sich einlassen. Diese Kombination aus Bridge und Scorer verwandelt Pepeto von einem Meme-Namen in einen Trading-Hub mit echten Werkzeugen. Diese Art von Nutzen hält die Halter auch lange nach dem Listing bei dem Projekt.

Das gesamte Projekt hat ein Audit durch SolidProof bestanden, wobei die Sicherheitsfirma den vollständigen Code geprüft und verifiziert hat, bevor der Presale für Investoren geöffnet wurde. Der Presale hat bereits mehr als 10,38 Millionen Dollar eingesammelt. Ein erwartetes Binance-Listing richtet die Aufmerksamkeit einer großen Börse auf den Token, noch bevor er den offenen Markt erreicht. Jeder Vertrag ist verifiziert, was bedeutet, dass die Infrastruktur kein Zukunftsversprechen ist. Es handelt sich um ein Produkt, das bereits von unabhängigen Prüfern kontrolliert und freigegeben wurde.

Fazit

Die BNB Prognose deutet auf eine Erholung hin, gestützt durch den Rekord-Burn und den TKNZ-ETF. BNB bleibt eines der am aktivsten genutzten Blockchain-Netzwerke im gesamten Markt. Doch der Einstieg, der den größten Abstand zwischen Kaufpreis und Listing-Preis schaffen könnte, ist der Pepeto-Presale. Der Presale-Preis auf der offiziellen Pepeto-Website wird nach dem Listing in dieser Form nicht mehr existieren. Wer in früheren Zyklen früh eingestiegen ist, hat genau eine Entscheidung getroffen und gehandelt, statt auf morgen zu warten. Der Abstand zwischen heute und dem Listing-Tag ist das Fenster, das dieser Zyklus möglicherweise kein zweites Mal öffnet.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sagt die BNB Prognose für Juli 2026?

Die BNB Prognose zeigt Unterstützung bei 560 Dollar und Widerstand bei 590 Dollar, mit einem erwarteten Durchschnitt von 581 Dollar für Juli 2026. Der 36. vierteljährliche Burn von 1,62 Millionen Token und die Aufnahme in den TKNZ-ETF verbessern die mittelfristige Aussicht, wobei ein Ausbruch über 590 Dollar den bullischen Fall bestätigen würde.

Was bietet Pepeto über einen Meme-Token hinaus?

Pepeto verfügt über eine Cross-Chain-Bridge für gebührenfreien Token-Transfer und einen Risiko-Scorer, der jeden Token vor dem Kauf bewertet. Ein vollständiges SolidProof-Audit sichert den Code, ein ehemaliger Binance-Experte leitet das Projekt, und ein erwartetes Binance-Listing steht bevor, wie die offizielle Pepeto-Website zeigt.