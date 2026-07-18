Essen (ots) -Badelustige können auf dem UNESCO-Welterbe Zollverein ab sofort wieder ihr blaues Wunder erleben: Der coolste Pool der Welt präsentiert sich zum Start der NRW-Sommerferien in neuem Glanz. Am Samstag, 18. Juli 2026, um 12 Uhr startete das Werksschwimmbad auf der Kokerei Zollverein in die neue Badesaison. Pünktlich zu den Jubiläen "25 Jahre UNESCO-Welterbe Zollverein" und "25 Jahre Werksschwimmbad" wurden die Holzplattform rund um das Schwimmbecken sowie der Treppenaufgang erneuert. Bis einschließlich Dienstag, 1. September 2026, öffnet das Werksschwimmbad täglich zwischen 12 und 20 Uhr. Das 12 x 5 x 2,40 Meter große Becken besteht aus zwei aneinandergeschweißten Überseecontainern. Der Eintritt ist kostenfrei.Wo einst bei über 1.000 Grad Celsius Kohle zu Koks gebacken wurde, können Zollverein-Gäste in den NRW-Sommerferien kostenfrei die kühlen Wassertemperaturen des Werksschwimmbads genießen. Seit 25 Jahren ist das Werksschwimmbad ein Sinnbild für den Strukturwandel im Ruhrgebiet, insbesondere für den Wandel Zollvereins. Als Teil umfangreicher Sanierungsarbeiten wurde 2026 die Holzplattform rund um das Becken erneuert und mit langlebigem Accoya-Holz ausgestattet. Auch Zugang und Treppe wurden modernisiert.Christoph Tesche, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Zollverein, sagt: "Das Werksschwimmbad steht wie kaum ein anderer Ort für die besondere Verbindung von Industriekultur, Kunst und Freizeit auf Zollverein. Zum 25-jährigen Jubiläum von UNESCO-Welterbe und Schwimmbad haben wir die Anlage umfangreich erneuert und für die kommenden Jahre fit gemacht. Ich freue mich, dass unsere Gäste diesen außergewöhnlichen Ort in neuem Glanz und weiterhin kostenfrei genießen können."Über das WerksschwimmbadEntstanden ist der Outdoor-Pool im Rahmen des Kunstprojekts "Zeitgenössische Kunst und Kritik" im Jahr 2001 durch die die Frankfurter Künstler Dirk Paschke und Daniel Milohnic. Das 12 x 5 große Meter Gesamtkunstwerk symbolisiert den Strukturwandel des Ruhrgebiets und besteht aus zwei zusammengeschweißten Überseecontainern. 2025 belegte ein Fotomotiv des Werksschwimmbads den zweiten Platz beim "PR-Bild des Jahres" in der Kategorie "Moments & Products".Splash! Boom! Bang! - Der Arschbomben-Contest 2026Rund um das Kunstwerk sind weitere sommerliche Aktionen geplant - ein Kult-Highlight steht bereits fest: Am Samstag, 29. August 2026, entscheidet eine Jury beim beliebten Arschbomben-Contest, wer mit dem stilvollsten Sprung ins kühle Nass überzeugt. Eine Anmeldung ist ganz unkompliziert direkt am Tag vor Ort möglich. Gefördert wird das Projekt von der RAG-Stiftung und der Gesellschaft der Freunde und Förderer der Stiftung Zollverein e.V.Über die Stiftung ZollvereinDie Stiftung Zollverein hat den Auftrag, das UNESCO-Welterbe Zollverein in Essen zu bewahren sowie zu entwickeln und ist Eigentümerin der übertägigen Gebäude und Anlagen. Die "schönste Zeche der Welt" gehört seit 2001 zum UNESCO-Welterbe. Seitdem werden Zeche und Kokerei Zollverein als identitätsstiftendes Denkmal bewahrt und mit musealen Angeboten, Konzerten und Veranstaltungen kulturell bespielt. Mit knapp 1,7 Mio. Besuchen jährlich ist Zollverein die größte Touristenattraktion im Ruhrgebiet und mit zahlreichen Unternehmen aus der Kreativ- und Innovationswirtschaft ein wachsender Wirtschaftsstandort.Pressekontakt:Leitung Kommunikation und MarketingMarkus PließnigTel.: +49 201 24681-120Mobil: +49 173 399 48 72E-Mail: markus.pliessnig@zollverein.deStiftung ZollvereinUNESCO-Welterbe ZollvereinBullmannaue 1145327 EssenOriginal-Content von: Stiftung Zollverein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/112586/6317031