Am Freitag hat das chinesische KI-Start-up Moonshot AI auf der World Artificial Intelligence Conference mit seinem neuen Modell Kimi-K3 begeistert. Kimi-K3 ist in den High-End-Modelle von OpenAI (GPT-5.6 Sol) und Anthropic (Fable 5) in sämtlichen Benchmark-Tests mindestens ebenbürtig oder übertrifft diese sogar.• Kimi-K3 überzeugt in sämtlichen Benchmark-Tests.• Deutscher KI-Experte spricht von einem "DeepSeek-2.0-Moment"• Die Zhipu-AI-Aktie fällt in Reaktion auf die Veröffentlichung um 28 ProzentDer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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