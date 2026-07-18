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Aktienanalysen der Woche: ASML, Goldman Sachs & Mercedes-Benz

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Während ASML vom globalen KI- und Halbleiterboom profitiert, jagt Goldman Sachs nach starken Zahlen und lukrativen Beteiligungen von Rekord zu Rekord. Mercedes-Benz kämpft dagegen mit schwächeren China-Verkäufen, sinkenden Gewinnen und dem zunehmenden Druck neuer Elektroautohersteller. Für Anleger entstehen damit spannende Chancen - aber auch erhebliche Risiken.

ASML nimmt mit seinen hochkomplexen EUV-Lithografiesystemen eine Schlüsselposition in der weltweiten Chipproduktion ein. Ohne die Technologie des niederländischen Konzerns könnten modernste KI-Prozessoren, Grafikchips und Hochleistungsspeicher kaum hergestellt werden. Ein angehobener Ausblick, High-NA-EUV und milliardenschwere Investitionen in neue Chipfabriken liefern zusätzliche Fantasie. Doch nach dem starken Kursanstieg stellt sich die Frage, ob die hohen Wachstumserwartungen bereits vollständig in der Bewertung enthalten sind.

Auch Goldman Sachs präsentiert sich wieder in Bestform. Die US-Investmentbank profitiert von einer Belebung bei Börsengängen, Übernahmen und Kapitalmarkttransaktionen - und verdient sogar am SpaceX-Boom kräftig mit. Starke Handelsumsätze, eine wachsende Vermögensverwaltung und die erhöhte Dividende treiben die Aktie auf ein Rekordhoch. Doch je höher der Kurs steigt, desto wichtiger werden Bewertung, mögliche Rückschläge an den Kapitalmärkten und die Frage, wie nachhaltig der aktuelle Gewinnschub tatsächlich ist.

Bei Mercedes-Benz steht dagegen die mögliche Trendwende im Mittelpunkt. Der Konzern reagiert auf China-Krise, Preisdruck und Gewinnrückgang mit einem verschärften Sparprogramm, neuen Elektroplattformen, eigener Software und einer umfassenden Modelloffensive. Können Luxusmodelle wie Maybach, AMG, G-Klasse und S-Klasse die Margen stabilisieren - oder wird die Aktie trotz niedriger Bewertung zur Value-Falle? Wir vergleichen die aktuellen Geschäftszahlen, Strategien, Bewertungen und Chartbilder der drei Unternehmen und zeigen, wo sich Chancen bieten und bei welcher Aktie Anleger besonders vorsichtig sein sollten.

ASML (ASML):

ASML Aktienanalyse

Goldman Sachs (GS):

Goldman Sachs Aktienanalyse

Mercedes-Benz (MBG):

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