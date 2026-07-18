© Foto: ChatGPT13 Tonnen Kokain in einer Bananenladung. Dann führen Ermittlungen zu Offshore-Konten, Kryptowährungen, Dubai-Immobilien und einer KI-SPAC. Ein Fall, der zeigt, wie tief Geldwäsche heute reichen kann.Ein spektakulärer Kokainfund in Spanien entwickelt sich zu einem internationalen Finanzskandal. Im Herbst 2024 fand die spanische Polizei im Hafen von Algeciras 13 Tonnen Kokain in einer Ladung Bananen aus Lateinamerika. Es war damals der größte Drogenfund in der Geschichte des Landes. Die Ermittlungen führten laut Bloomberg zu einem mutmaßlichen Geldwäsche-Netzwerk mit Verbindungen nach Kalifornien, Irland, Panama, Dubai sowie São Tomé und Príncipe. Auch Gründer einer Special Purpose …
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