XRP Prognose: 97 Prozent weniger Wale, und trotzdem fließen Milliarden in ETFs

Anzeige / Werbung

Die Wal-Transaktionen über eine Million Dollar im XRP-Netzwerk brachen in einer einzigen Woche von 70 auf gerade einmal 2 ein, ein historischer Rückgang um 97 Prozent. Gleichzeitig sammelten Spot-XRP-ETFs seit November 2025 kumuliert mehr als 1,47 Milliarden Dollar an Nettozuflüssen ein, und Goldman Sachs meldete eine Position von 153,8 Millionen Dollar. Am 17. Juli findet die CLARITY-Act-Anhörung in New York statt, doch der Senat braucht mindestens 60 Stimmen für eine Verabschiedung. Die Polymarket-Quote für eine Verabschiedung im Jahr 2026 liegt bei nur noch 43 Prozent und fiel seit dem Frühling um über 20 Punkte. XRP notiert bei rund 1,09 Dollar und liegt damit 70 Prozent unter dem Zyklushoch von 3,65 Dollar aus dem vergangenen Sommer. Standard Chartered senkte das Jahresendziel gerade um 65 Prozent von 8,00 auf 2,80 Dollar und sorgte für erhebliche Verunsicherung unter Anlegern. Die XRP Prognose zeigt einen Token, der zwischen institutionellem Kaufdruck auf der einen Seite und politischer Blockade auf der anderen Seite gefangen bleibt. Bei einer Marktkapitalisierung von rund 68 Milliarden Dollar fehlt der mathematische Raum für die Vervielfacher, die kleinere Projekte in frühen Phasen bieten können. Dieser Artikel untersucht die aktuelle XRP Prognose und zeigt, wohin informiertes Kapital abseits der großen regulierten Projekte als Nächstes fließt.

XRP Prognose zwischen CLARITY-Act-Anhörung und historischem Wal-Einbruch

Das House Financial Services Committee hält am 17. Juli eine Anhörung zum CLARITY Act in New York ab, die als wichtigster politischer Termin der Woche für den gesamten Kryptomarkt gilt. Die Sitzung selbst kann kein Gesetz verabschieden, doch sie erzeugt öffentlichen Druck auf den Senat, der vor der Augustpause am 7. August eine Entscheidung treffen müsste. Der CLARITY Act passierte das Repräsentantenhaus bereits im Juli 2025 mit 294 zu 134 Stimmen, einem klar überparteilichen Ergebnis, wie CryptoTimes berichtet. Das Senate Banking Committee stimmte im Mai 2026 mit 15 zu 9 zu, wobei nur zwei Demokraten ihre Zustimmung gaben und weitere Verhandlungen forderten. Drei offene Streitpunkte blockieren die Einigung weiterhin: Stablecoin-Erträge, Schutzklauseln für DeFi-Entwickler und Ethikregeln für Amtsträger mit eigenen Krypto-Beständen.

Galaxy Research sieht die Wahrscheinlichkeit einer Verabschiedung im Jahr 2026 zwischen 50 und 75 Prozent, abhängig vom Handlungstempo des Senats nach der Anhörung. Polymarket-Händler bewerten die Quote auf nur noch rund 43 Prozent, ein Rückgang von über 20 Punkten seit den Hochs im Frühling, wie CoinGabbar berichtet. Die Wal-Transaktionen über eine Million Dollar fielen in einer einzigen Woche von 70 auf gerade einmal 2, ein Rückgang um 97 Prozent, der die Zurückhaltung der größten Marktteilnehmer zeigt. Aktive Adressen auf dem XRP Ledger sanken auf 25.350, den zweitniedrigsten Tageswert des gesamten Jahres 2026. Spot-XRP-ETFs sammelten seit November 2025 kumuliert über 1,47 Milliarden Dollar an Nettozuflüssen ein, was institutionelles Vertrauen in die langfristige XRP Prognose zeigt.

In der Woche zum 10. Juli verzeichneten die Fonds allerdings erstmals seit neun Wochen einen Netto-Abfluss von 7,18 Millionen Dollar, ein Warnsignal für kurzfristig orientierte Anleger. Goldman Sachs hält eine Position von 153,8 Millionen Dollar verteilt über vier verschiedene XRP-ETFs, ein klares Zeichen für institutionelles Interesse trotz der Kursschwäche. XRP handelt am 17. Juli bei rund 1,09 Dollar und liegt damit 70 Prozent unter dem Zyklushoch von 3,65 Dollar aus dem Sommer 2025. Standard Chartered senkte das Jahresendziel um 65 Prozent von 8,00 auf 2,80 Dollar, die härteste einzelne Analystenkorrektur des laufenden Jahres für die XRP Prognose. Der Widerstand liegt zwischen 1,18 und 1,20 Dollar, und die Unterstützung bei 1,00 Dollar hält den Boden unter dem aktuellen Kursniveau. Wer nach einem Einstieg sucht, der nicht von einer einzigen Senatsabstimmung abhängt, findet die Antwort in einem Presale mit fertigem Produktportfolio und klarem Listing-Fahrplan.

Pepeto: Der Presale, der ohne Senatsabstimmung über 10 Millionen Dollar einsammelt

Während die XRP Prognose an einem einzigen Gesetzesvorhaben hängt, das seit Monaten im Senat feststeckt, fließt Kapital in einen Presale, der seine Produkte längst vor dem ersten Verkaufstag fertiggestellt hat. Pepeto zieht genau die Trader an, die nicht auf eine politische Entscheidung in Washington warten wollen, um eine Position aufzubauen. Das erwartete Binance-Listing steht bereit, ohne dass eine einzige politische Abstimmung dafür erforderlich ist.

Der Presale sammelte mehr als 10,38 Millionen Dollar ein, während monatelange Abverkäufe bei allen großen Token das Vertrauen der Anleger auf die Probe stellten. Dieses Interesse während eines deutlichen Markteinbruchs erzählt eine andere Geschichte als die Kurscharts von Coins, die noch immer auf regulatorische Klarheit warten müssen. Obwohl der Gesamtmarkt im Juni das Vertrauen verlor, sicherte sich Pepeto seinen Platz als ernsthafter Einstieg, weil das Team jedes angekündigte Produkt vor dem Presale-Start fertigstellte.

Eine Cross-Chain-Bridge verschiebt Token zwischen verschiedenen Blockchains, ohne dass Halter auf teure Drittanbieter-Dienste zurückgreifen müssen. Ein integrierter Risiko-Score warnt vor gefährlichen Verträgen, bevor eine Wallet sich mit ihnen verbindet, und diese beiden Werkzeuge bieten Tradern eine Sicherheitsschicht, die die meisten Projekte nie liefern. Ein ehemaliger Binance-Experte gehört zum Kernteam, und diese Erfahrung von einer der größten Börsen der Welt hat Gewicht, wenn das Listing selbst zum entscheidenden Kursereignis wird.

SolidProof hat den gesamten Code vor dem Start des Presales geprüft und verifiziert, sodass jeder Smart Contract eine unabhängige Sicherheitskontrolle bestanden hat, bevor die ersten Käufer einsteigen konnten. Der aktuelle Presale-Preis liegt bei 0,000000188 Dollar mit einem Gesamtangebot von 420 Billionen Token, was die niedrige Einstiegsklasse definiert.

Die XRP Prognose zeigt einen Token, der nach seinem Rückgang von 3,65 Dollar um seine Unterstützung kämpft, doch Pepeto bietet einen Presale-Einstieg, bei dem das erwartete Listing eine Perspektive eröffnet, die eine Erholung von XRP von 1 auf 2 Dollar rechnerisch nicht bieten kann. Die offizielle Pepeto-Website zeigt alle Einzelheiten des Presales, und die Stufen rücken stetig weiter vor, was bedeutet, dass der aktuelle Preis der niedrigste bleiben wird. Das SolidProof-Audit und die Börsenreife hinter diesem Token trennen ihn klar von Presales, die den Tag der Markteinführung nie überleben.

Fazit

Die XRP Prognose bleibt an einem Gesetzesvorhaben gebunden, das im Senat festhängt und Monate bis zur Auswirkung braucht. Die Wallets, die im letzten Zyklus echte Gewinne erzielten, handelten zuerst, als die Preise niedrig und das Risiko hoch waren. Pepeto mit seinem erwarteten Binance-Listing bietet die deutlichste Gelegenheit, in diesem Zyklus früh dabei zu sein. Andere Token haben die meisten guten Nachrichten bereits eingepreist, und der Abstand zum Börsenkurs schmilzt mit jeder Stufe. Wer die beste Einstiegschance des letzten Zyklus verpasst hat, kann dieses Fenster jetzt klar erkennen. Der Presale auf der offiziellen Pepeto-Website ist der Weg, diese Erkenntnis in eine Position umzuwandeln, bevor der Börsenhandel beginnt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sagt die aktuelle XRP Prognose für Juli 2026?

XRP handelt bei rund 1,09 Dollar mit einer Unterstützung bei 1,00 Dollar und einem Widerstand bei 1,18 bis 1,20 Dollar. Die Wal-Aktivität brach um 97 Prozent ein, während Spot-ETFs kumuliert 1,47 Milliarden Dollar sammelten. Die XRP Prognose hängt vom CLARITY Act und den breiten Marktbedingungen ab.

Was bietet der Pepeto-Presale?

Pepeto hat über 10,38 Millionen Dollar eingesammelt und verfügt über ein erwartetes Binance-Listing, das Presale-Teilnehmern eine Perspektive bietet, die eine XRP-Bewegung von 1 auf 2 Dollar rechnerisch nicht eröffnen kann. Alle Details zum Presale sind auf der offiziellen Pepeto-Website einsehbar.