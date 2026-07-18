Köln (ots) -
NRW-Innenminister Reul (CDU) hat sich beim Musikfestival Parookaville im WDR-Interview zum Rücktritt von Jens Spahn geäußert:
"Ich glaube, der hat es richtig entschieden - es war seine Entscheidung. Und jetzt finde ich, ist es auch gut. Man sollte jetzt vor allen Dingen das Kind in Ruhe lassen. Es ist jetzt vorbei - wir müssen uns nicht noch mehr drum kümmern."
Das Zitat ist mit Quellennennung "WDR" ab sofort frei zur Verfügung.
Pressekontakt:
WDR Newsroom - newsroom-jetzt@wdr.de - T:0221 220 8787
Original-Content von: WDR Newsroom, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179961/6317040
NRW-Innenminister Reul (CDU) hat sich beim Musikfestival Parookaville im WDR-Interview zum Rücktritt von Jens Spahn geäußert:
"Ich glaube, der hat es richtig entschieden - es war seine Entscheidung. Und jetzt finde ich, ist es auch gut. Man sollte jetzt vor allen Dingen das Kind in Ruhe lassen. Es ist jetzt vorbei - wir müssen uns nicht noch mehr drum kümmern."
Das Zitat ist mit Quellennennung "WDR" ab sofort frei zur Verfügung.
Pressekontakt:
WDR Newsroom - newsroom-jetzt@wdr.de - T:0221 220 8787
Original-Content von: WDR Newsroom, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179961/6317040
© 2026 news aktuell