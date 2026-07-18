XRP News: ETF-Zuflüsse erreichen Juli-Hoch, während Binance-Reserven auf Tief fallen

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Die aktuellsten XRP News erzählen am 17. Juli zwei gegensätzliche Geschichten gleichzeitig, denn der Kurs fällt, aber das ETF-Kapital steigt auf den höchsten Tageswert des gesamten Monats. XRP handelt bei 1,08 Dollar und verliert 2,48 Prozent an einem einzigen Tag, was den Druck auf den Altcoin-Markt widerspiegelt. Gleichzeitig verzeichnete der XRP-ETF am 16. Juli einen Nettozufluss von 6,78 Millionen Dollar, angetrieben von Bitwise und Franklin. Die kumulierten ETF-Zuflüsse in den XRP News stehen bei 1,49 Milliarden Dollar, was institutionelles Interesse trotz fallender Kurse bestätigt. Auf Binance fielen die XRP-Reserven auf 2,61 Milliarden Token, den tiefsten Stand seit Februar 2026. Das XRP Ledger überschritt 8 Millionen aktivierte Konten und unterstreicht die wachsende Netzwerkakzeptanz. Diese XRP News zeigen institutionelle Zuversicht neben sinkenden Kursen in einem ungewöhnlichen Gleichgewicht. Dieser Artikel analysiert die Widersprüche in den aktuellen Daten und beleuchtet, welche Presale-Projekte parallel Kapital anziehen. Die kommenden Wochen entscheiden, ob die ETF-Zuflüsse den Kurs stabilisieren oder der Verkaufsdruck die Oberhand behält.

XRP News im Detail: Rekord-ETF-Tag trifft auf fallende Reserven und SWIFT-Integration

XRP handelt am 17. Juli bei 1,08 Dollar mit einem Tagesverlust von 2,48 Prozent und einer Marktkapitalisierung von 67,79 Milliarden Dollar. Auf Wochensicht verliert der Token zwei Prozent, auf Monatssicht zehn Prozent. Das Suchinteresse bei Google brach seit Juli 2025 um 91 Prozent ein. Die ETF-Seite der XRP News erzählt eine andere Geschichte.

SoSoValue-Daten zeigen am 16. Juli einen Nettozufluss von 6,78 Millionen Dollar, angeführt von Bitwise mit 4,41 Millionen und Franklin mit 2,38 Millionen, wie CoinGabbar berichtet. Die kumulierten ETF-Zuflüsse stehen bei 1,49 Milliarden Dollar.

Laut CoinMarketCap fielen die Binance-XRP-Reserven auf 2,61 Milliarden Token, den tiefsten Stand seit Februar 2026 und ein Signal für Verschiebung in langfristige Verwahrung. Sinkende Börsenreserven reduzieren den frei verfügbaren Verkaufsdruck am Markt und deuten auf Akkumulation hin. Das XRP Ledger überschritt den Meilenstein von 8 Millionen aktivierten Konten, was eine breitere Netzwerkakzeptanz signalisiert. Ripples offizielle Dokumente bestätigen eine SWIFT-Nachrichteninteroperabilität, einen technischen Schritt in Richtung Integration mit dem globalen Finanzsystem. Der RSI steht bei 53,18 und der 50-Tage-Durchschnitt bei 1,1055 Dollar, was auf neutrale bis leicht positive Bedingungen hindeutet.

Die XRP News dieser Woche zeigen einen Markt am Scheideweg, in dem die Fundamentaldaten stärker sind als je zuvor, aber der Kurs dem positiven Bild nicht folgt. Ein Tagesschluss über 1,20 Dollar würde bestätigen, dass Käufer von der Verteidigung der Unterstützung zur Kontrolle des Trends übergegangen sind. Ein Durchbruch unter 1,00 Dollar öffnet den Weg zur Zone bei 0,87 Dollar und macht die fragile Erholung zunichte. In genau diesen Phasen, in denen institutionelles Kapital fließt und die breite Aufmerksamkeit nachlässt, entstehen die entscheidenden Eintrittspunkte. Einige XRP-News-Beobachter richten ihren Blick deshalb auf Presale-Projekte mit fertigen Werkzeugen und Listungskatalysatoren.

Pepeto: Vom Meme-Token zur funktionierenden Börse in den aktuellen XRP News

Das Muster von institutionellem Kapital bei fallenden Kursen, das die XRP News prägt, wiederholt sich bei einem völlig anderen Projekt im Meme-Coin-Bereich. Wer in vergangenen Zyklen die größten Erträge erzielte, erkannte die nächste Chance, bevor die Masse sie bestätigte. Pepeto ist eine Meme-Token-Börse vom Pepe-Mitbegründer, die drei funktionierende Produkte liefert, während die meisten Meme-Coins nichts als Versprechen bieten.

Im Kern betreibt das Projekt PepetoSwap, eine gebührenfreie Handelsbörse, eine Cross-Chain-Bridge und einen Token-Risikoprüfer, die auf einer Plattform für Geschwindigkeit und Kostenersparnis bei jedem Handel vereint sind. Der Presale sammelte mehr als 10,38 Millionen Dollar ein und gibt Inhabern echte Werkzeuge vom ersten Tag, während der typische Meme-Launch noch beim Logo feststeckt. Die Börse löst das Kostenproblem, die Bridge das Zugangsproblem und der Risikoprüfer das Vertrauensproblem, weshalb XRP-News-Beobachter und Meme-Händler auf den Einstieg achten.

Das Sicherheitsunternehmen SolidProof führte eine vollständige Überprüfung des Smart-Contract-Codes durch und bestätigte dessen Integrität, bevor der Presale für Anleger geöffnet wurde, was die unabhängige Absicherung liefert, die erfahrene Investoren vor dem Einstieg erwarten. Der Vorrat von 420 Billionen Token entspricht der originalen Pepe-Struktur, und der Einstieg bei 0,000000188 Dollar während extremer Angst spiegelt das Verhalten der frühesten Wallets vergangener Zyklen wider.

Die Pepeto-Website zeigt jedes Werkzeug und jeden Auditbericht, und das Zeitfenster zwischen Presale und Listung ist der Bereich, in dem die eigentlichen Chancen für frühe Einsteiger entstehen. Im Gegensatz zu Token, die erst nach der Listung mit der Entwicklung beginnen, steht hier die gesamte Technologie vor dem Handelsstart bereit und funktioniert bereits. Die XRP News zeigen, wie institutionelles Kapital in schwachen Märkten fließt, und derselbe Instinkt für frühes Handeln findet im Pepeto-Presale seinen aktuellen Ausdruck. Wer neben den XRP News den Meme-Coin-Sektor beobachtet, findet hier einen seltenen Einstiegspunkt mit Substanz statt Spekulation.

Fazit

Während die XRP News auf Akkumulation und ETF-Zuflüsse hindeuten, steigen die entscheidenden Wallets dieses Zyklus frühzeitig in Projekte mit Listungskatalysatoren ein, bevor die breite Masse sie bemerkt. Der letzte Zyklus machte diejenigen zu Gewinnern, die als Erste handelten, und Pepeto vom Pepe-Mitbegründer mit erwarteter Binance-Listung ist genau dieser Moment in der Gegenwart. Hinter dem Presale-Preis stehen eine funktionierende Börse und ein SolidProof-Audit, die verschwinden, wenn die Listung den aktuellen Preis ersetzt. Den Presale jetzt zu nutzen könnte die Art sein, wie die Erträge der Listung für frühe Einsteiger entstehen. Die offizielle Pepeto-Website zeigt alle Details zum Presale.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sind die wichtigsten XRP News im Juli 2026?

Die wichtigsten XRP News umfassen den ETF-Zufluss von 6,78 Millionen Dollar am 16. Juli, den Rückgang der Binance-Reserven auf ein Sechsmonatstief von 2,61 Milliarden Token, den Meilenstein von 8 Millionen XRPL-Konten und die bestätigte SWIFT-Interoperabilität.

Warum zieht Pepeto neben den XRP News Aufmerksamkeit auf sich?

Pepeto vereint einen Pepe-Mitbegründer, drei funktionierende Börsenwerkzeuge, ein SolidProof-Audit und eine erwartete Binance-Listung in einem Presale mit fertiger Infrastruktur. Alle Informationen finden sich auf der offiziellen Pepeto-Website.