Tron News: USDT-Angebot auf TRON durchbricht 90 Milliarden Dollar, während Anchorage institutionelles Staking eröffnet

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Das USDT-Angebot auf der TRON-Blockchain hat in der zweiten Juliwoche die Marke von 90 Milliarden Dollar durchbrochen, eine Schwelle, die kein anderes Netzwerk bisher erreicht hat, und damit gehört dieser Meilenstein zu den bedeutendsten Tron News des Jahres. Tron Inc kaufte am 17. Juli weitere 151.976 TRX und hielt damit den täglichen Kaufrhythmus aufrecht, der die Treasury-Bestände über 703 Millionen Token gedrückt hat. Am 14. Juli eröffnete Anchorage Digital reguliertes TRX-Staking und TRC-20-Verwahrung für institutionelle Kunden.

TRX notiert am 17. Juli bei rund 0,32 Dollar mit einer Marktkapitalisierung von 30,6 Milliarden Dollar. Das Allzeithoch von 0,43 Dollar aus dem Dezember 2024 liegt 26 Prozent über dem aktuellen Kurs. Laut Changelly liegt der prognostizierte Durchschnittskurs für Juli bei 0,356 Dollar, wobei die Obergrenze bei 0,357 Dollar angesetzt wird. Die Tron News der vergangenen Tage zeigen ein Netzwerk, das Stablecoin-Dominanz, institutionellen Zugang und quantenresistente Sicherheit gleichzeitig ausbaut. Trotzdem bleibt der Kurs in einer engen Spanne zwischen 0,31 und 0,34 Dollar gefangen. Dieser Artikel ordnet die jüngsten Tron News ein und zeigt, wo sich Kapital positioniert, das nach Einstiegen mit höherem prozentualen Potenzial sucht.

Tron News: Stablecoin-Rekord, institutioneller Zugang und tägliche Treasury-Käufe

TRON verarbeitete im ersten Quartal 2026 rund 2 Billionen Dollar an USDT-Transfers und hielt damit über 46 Prozent des gesamten globalen USDT-Volumens. Am 10. Juli gab TRON DAO bekannt, dass das Gesamtangebot an USDT auf der TRON-Blockchain 90 Milliarden Dollar überschritten hat. Das Netzwerk verzeichnete am 23. Juni 3,93 Millionen aktive Adressen an einem einzigen Tag und übertraf damit Ethereum, BNB Chain und Solana.

Diese Nutzungsdaten fließen direkt in die Tokenökonomie ein, da TRON einen Teil der Transaktionsgebühren verbrennt. Im ersten Quartal 2026 war das Netzwerk allerdings nicht netto-deflationär, da täglich 3,91 Millionen TRX erzeugt und nur 3,12 Millionen verbrannt wurden. Die wichtigsten Tron News im institutionellen Bereich kamen am 14. Juli, als Anchorage Digital seine Unterstützung für das TRON-Netzwerk um natives TRX-Staking und TRC-20-Verwahrung erweiterte.

Damit können US-Institutionen erstmals über eine regulierte Plattform TRX-basierte Vermögenswerte verwahren und am Netzwerk-Staking teilnehmen. Tron Inc kaufte allein am 17. Juli weitere 151.976 TRX und setzte damit den täglichen Kaufrhythmus fort, der die Unternehmensbestände auf über 703 Millionen Token gebracht hat. TRON und Binance Wallet starteten am 6. Juli die gemeinsame Kampagne DeFi Summer mit einem Prämienpool von 4,5 Millionen Dollar. Die Tron News zur Sicherheit folgen dem gleichen Muster, denn am 3. Juli wurde die quantenresistente Signaturfunktion auf dem Nile-Testnetz bereitgestellt.

TRX handelt bei rund 0,32 Dollar und stößt am 50-Tage-Durchschnitt nahe 0,34 Dollar auf Widerstand, wie Changelly berichtete. Ein sauberer Ausbruch über dieses Niveau könnte den Weg zu einem erneuten Test des Allzeithochs bei 0,43 Dollar öffnen. Analysten prognostizieren, dass TRX bis Jahresende zwischen 0,36 und 0,57 Dollar handeln könnte, wenn die Stablecoin-Volumina auf dem TRON-Netzwerk weiter wachsen.

Die annualisierten Gebühreneinnahmen des Netzwerks liegen bei rund 312 Millionen Dollar und platzieren TRON unter den umsatzstärksten Layer-1-Netzwerken. Doch selbst eine Rückkehr zum Allzeithoch bei 0,43 Dollar würde bei einer Marktkapitalisierung von 30,6 Milliarden Dollar nur rund 34 Prozent Kursgewinn bedeuten. Genau hier, zwischen positiven Tron News und begrenztem prozentualen Potenzial, suchen Wallets den Einstieg bei Presales mit funktionierenden Werkzeugen vor der Listung.

Pepeto: Community-Kapital und Börsenwerkzeuge vor der erwarteten Listung

Die Tron News zeigen ein Netzwerk, das auf institutioneller Ebene wächst, aber bei dem der Kurs die Infrastruktur noch nicht widerspiegelt. Genau in dieser Phase suchen die aufmerksamsten Wallets nach Presales, bei denen die Werkzeuge fertig sind und die erwartete Listung den nächsten Preisimpuls liefert. Der Presale-Preis liegt bei 0,000000188 Dollar pro Token, und Wallets steigen ein, solange dieser Einstieg noch verfügbar ist.

Ähnlich wie der Ursprungstoken, der Meme-Energie innerhalb weniger Tage in Zehntausende Dollar an Presale-Kapital verwandelte, kanalisiert Pepeto die gleiche Community-Dynamik in ein Projekt, das auch funktionierende Börseninfrastruktur mitbringt. Gebaut von einem Pepe-Mitgründer mit einer erwarteten Binance-Listung, hat das Projekt mehr als 10,38 Millionen Dollar an Presale-Kapital eingesammelt, und diese Überzeugung zeigt die Art von Nachfrage, die vorübergehende Aufmerksamkeit von dauerhaftem Interesse trennt.

Das Projekt bietet PepetoSwap, eine gebührenfreie Cross-Chain-Börse, die es Inhabern ermöglicht, Token zu tauschen, ohne Handelskosten zu zahlen, und eine Cross-Chain-Bridge, die Vermögenswerte zwischen Blockchains bewegt, ohne Nutzer durch zentralisierte Vermittler zu zwingen. SolidProof hat den gesamten Code geprüft und verifiziert, bevor der Presale eröffnet wurde, und diese unabhängige Prüfung gibt der Infrastruktur eine Sicherheitsgrundlage, die jedem Token-Inhaber Zugang zu den gleichen Werkzeugen gibt, für die große Börsen Gebühren erheben.

Mit einem Gesamtangebot von 420 Billionen Token belohnt die Tokenstruktur Inhaber, die früh einsteigen und bis zum Listing-Event dabei bleiben. Mehr als 10,38 Millionen Dollar, die in einen Presale fließen, während der Fear and Greed Index auf extremen Niveaus verharrt, erzählen eine Geschichte, die die Charts allein nicht erfassen. Die Wallets, die in den Pepeto-Presale einsteigen, jagen keinem Meme-Label hinterher.

Sie sichern sich den Preis, der sich vervielfachen kann, wenn die erwartete Binance-Listung Presale-Inhaber in Börsentrader verwandelt, und die Rechnung zwischen Presale-Einstieg und Börseneröffnung ist der Grund, warum das Kapital weiter ankommt. Besuchen Sie die offizielle Pepeto-Website für weitere Informationen zum Projekt und zur Teilnahme am Presale.

Fazit

Die Tron News zeigen ein Netzwerk mit Rekord-Stablecoin-Volumen und institutionellem Zugang, aber der Kurs bleibt in einer engen Spanne, und genau dort suchen die aufmerksamsten Wallets nach Einstiegen mit höherem Potenzial. Jede Wallet, die von frühen Einstiegen bei großen Token profitiert hat, traf die Entscheidung, sich zu bewegen, solange der Einstieg noch offen war, bevor die Listung den Presale-Preis in eine Erinnerung verwandelte.

Die Wallets, die in früheren Zyklen Vermögen aufgebaut haben, erkannten den Einstieg, bevor der Chart existierte, und verstanden, dass ein Pepe-Mitgründer, funktionierende Börsenwerkzeuge und eine erwartete Binance-Listung nicht zweimal im selben Zyklus zusammenkommen. Dieses Fenster steht jetzt offen, und die Listung ist das Ereignis, das es schließt. Den Presale heute einzusteigen bedeutet, sich zu positionieren, bevor der Einstiegspreis im Börsenchart aufgeht. Besuchen Sie Pepeto auf der offiziellen Pepeto-Website für weitere Informationen zum Projekt und zur Teilnahme am Presale.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sind die wichtigsten Tron News im Juli 2026?

Das USDT-Angebot auf TRON hat 90 Milliarden Dollar überschritten, Anchorage Digital hat am 14. Juli institutionelles TRX-Staking und TRC-20-Verwahrung eröffnet, und Tron Inc setzt tägliche Treasury-Käufe fort, die die Unternehmensbestände über 703 Millionen TRX gedrückt haben. Die Tron News zur Sicherheit zeigen zudem die Bereitstellung quantenresistenter Signaturen auf dem Nile-Testnetz.

Was macht Pepeto als Presale besonders?

Pepeto verbindet Community-Energie mit PepetoSwap, einer Cross-Chain-Bridge und einem Risiko-Scanner, die alle von SolidProof geprüft wurden, und bringt eine erwartete Binance-Listung mit, die den Presale-Preis auf der offiziellen Pepeto-Website in einen Börsenpreis verwandeln wird. Der Presale hat über 10,38 Millionen Dollar eingesammelt, während die Werkzeuge bereits aktiv und testbar sind.