Ende 2025 wurde der Chatbot massenhaft genutzt, um Personen mithilfe von KI in missbräuchlicher Weise darzustellen. Vor allem Frauen waren betroffen, zahlreiche Bilder zeigten aber auch Jugendliche und Kinder. Elon Musks KI-Startup xAI hat einen Mann verklagt, der mithilfe des Chatbots Grok angeblich Bildmaterial erstellt haben soll, das sexuellen Kindesmissbrauch darstellt. Grok ist in das soziale Netzwerk X integriert und hatte aufgrund einer neuen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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