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BitMine hat seinen Ethereum-Bestand auf 5,77 Millionen ETH erhöht und kontrolliert damit rund 4,8 Prozent aller im Umlauf befindlichen Token. Der Ethereum Kurs notiert Mitte Juli 2026 bei rund 1.810 Dollar, während das Unternehmen ein Gesamtvermögen von 11,3 Milliarden Dollar meldet. Tom Lee nannte ETH in seiner Juli-Botschaft den Schlüssel für institutionelle Vermögensbildung auf der Blockchain. Die neue Nonprofit-Organisation Ethereum Institutional gibt Banken seit dem 1. Juli einen direkten Zugang zur ETH-Chain. Trotzdem liegt der Kurs 63 Prozent unter dem Allzeithoch von 4.953 Dollar aus dem August 2025. Spot-ETH-ETFs verzeichneten in der Woche bis zum 11. Juli erstmals seit acht Wochen wieder Zuflüsse. Der Fear and Greed Index steht bei 23 und signalisiert extreme Angst im gesamten Markt. Institutionen kaufen, was Privatanleger verkaufen, und diese Kluft wirft die zentrale Frage auf. Dieser Artikel analysiert den Ethereum Kurs, die institutionellen Bewegungen und ein Projekt, das während der Angstphase Millionen an Kapital sammelte.

Ethereum Kurs im Juli 2026: Institutionen laden auf, während der Markt zögert

Der Ethereum Kurs handelt bei rund 1.810 Dollar und liegt damit 63 Prozent unter dem Allzeithoch von 4.953 Dollar aus dem August 2025. BitMine meldete am 13. Juli einen Bestand von 5,77 Millionen ETH in der Unternehmenskasse, was rund 4,8 Prozent des gesamten ETH-Angebots entspricht. Das Gesamtvermögen des Unternehmens beläuft sich auf 11,3 Milliarden Dollar an Krypto, Bargeld und Beteiligungen. BitMine wurde am 26. Juni in den Russell 1000 Large-Cap-Index aufgenommen, was die institutionelle Aktionärsbasis deutlich verbreitert.

Tom Lee schrieb in seiner Chairman-Botschaft vom 16. Juli, BlackRock BUIDL, JPMorgan MONY und Robinhood Chain bauen direkt auf Ethereum, und diese Namen bewegen Märkte in der traditionellen Finanzwelt.

Ethereum Institutional startete am 1. Juli als unabhängige Nonprofit-Organisation, finanziert von BitMine und Consensys, wie CoinMarketCap berichtet. Die Organisation bietet Banken und Vermögensverwaltern einen neutralen Zugang zur ETH-Chain für Layer-2-Auswahl, Verwahrung und Compliance. Spot-ETH-ETFs zogen in der Woche bis zum 11. Juli frische 84,42 Millionen Dollar an und beendeten damit eine acht Wochen lange Abflussserie. Im Juni hatten die Fonds noch 529 Millionen Dollar verloren, und der Stimmungsumschwung kam für viele Beobachter unerwartet.

Citi senkte das 12-Monats-Kursziel auf 2.240 Dollar, während Standard Chartered an 4.000 Dollar festhält. Eine Cambridge-Studie vom 12. Juli zeigte, dass Ethereum nur 7,87 GWh pro Jahr verbraucht, was ESG-bewusste Investoren ansprechen könnte.

Der RSI liegt bei 52 und signalisiert neutrale Bedingungen, wie BTC-ECHO berichtet. Der 50-Tage-EMA bei 1.801 Dollar bleibt der Schlüsselwiderstand für den ETH-Kurs. Die Analystenziele reichen von Citis 2.240 Dollar bis Standard Chartereds 4.000 Dollar, doch selbst die Obergrenze bedeutet nur eine Verdopplung. Die institutionellen Käufe zeigen langfristige Überzeugung, doch die kurzfristige Rendite bleibt begrenzt. Wer nach höheren Multiplikatoren sucht, findet sie bei Projekten mit einem konkreten Listing-Katalysator, der noch bevorsteht.

Pepeto und der Ethereum Kurs: Wo Timing auf verifizierte Werkzeuge trifft

Institutionen wie BitMine und BlackRock bauen auf Ethereum, doch dasselbe Überzeugungsmuster zeigt sich in einem Presale, der bei einem deutlich früheren Einstieg noch offen steht. Wer den richtigen Zeitpunkt und die richtigen Werkzeuge findet, schafft die Basis für echte Vermögensbildung.

Der Pepeto-Presale wurde geschaffen, um Haltern ein direktes Listing-Ereignis innerhalb einer vollständig auditierten Plattform zu bieten, und diese Struktur trennt ihn von jedem offenen Token-Verkauf, der heute noch läuft. Halter können Token über die Bridge ohne Gebühren zwischen Chains bewegen und jeden Vertrag über den Risk Scorer auf Risiken prüfen, sodass das Kapital im Presale ohne das blinde Vertrauen auskommt, das frühere Käufer verbrannt hat. Wer sich heute zum Presale-Preis von 0,000000188 Dollar positioniert, setzt auf ein nahendes Binance-Listing, das Renditen ermöglichen könnte, die große Coins bei ihren aktuellen Kursen nicht bieten.

Die Nachrichten über Unternehmenskassen, die ETH laden, sind dasselbe Signal, das sich bei Pepeto abzeichnet, nur in einem deutlich früheren Stadium. Mehr als 10,38 Millionen Dollar flossen ein, während Bitcoin ETF-Abflüsse von über 4 Milliarden Dollar verzeichnete, was bedeutet, dass die Käufer bei Pepeto aus Überzeugung handeln. Der Gründer, der den originalen Pepe Coin zu 11 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung ohne ein einziges Produkt und mit denselben 420 Billionen Token brachte, leitet jetzt ein Projekt mit PepetoSwap für gebührenfreien Handel und einer bereits aktiven Cross-Chain-Bridge, und Analysten sehen 150x vom aktuellen Presale-Preis.

SolidProof hat jeden Vertrag geprüft, bevor der erste Dollar eingezahlt wurde, und die gesamte Codebasis wurde auditiert und verifiziert, bevor der Presale öffnete. Die 10,38 Millionen Dollar im Presale sitzen auf verifiziertem Code, während die ETH-Nachfrage weiter bestätigt, dass institutionelles Kapital Krypto-Engagement sucht.

Fazit zum Ethereum Kurs und was jetzt zählt

Der Ethereum Kurs zeigt, dass Institutionen aufbauen, während der breite Markt in Angst verharrt. Pepeto steht mitten in derselben Rotation, gestützt auf den Pepe-Gründer, dessen erstes Projekt aus kleinen Einstiegen Vermögen schuf, und diesmal stehen eine funktionierende Börse und ein nahendes Binance-Listing hinter dem Presale-Preis. Die Wallets, die nach dem ETH-Kurs recherchierten und Pepeto fanden, handelten, bevor die Masse einen Grund hatte. Die offizielle Pepeto-Website zeigt mehr als 10,38 Millionen Dollar während der Angstphase, und dieses Fenster könnte sich als die entscheidende Chance dieses Zyklus herausstellen.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was treibt den Ethereum Kurs im Juli 2026?

BitMine erhöhte seinen ETH-Bestand auf 5,77 Millionen Token und hält damit 4,8 Prozent des gesamten Angebots. Spot-ETH-ETFs verzeichneten erstmals seit acht Wochen Zuflüsse von 84,42 Millionen Dollar. Ethereum Institutional gibt Banken seit dem 1. Juli direkten Zugang zur ETH-Chain.

Was bietet Pepeto während der Ethereum Kurs Erholung?

Die offizielle Pepeto-Website zeigt mehr als 10,38 Millionen Dollar Kapitalzufluss während der Marktangst, ein SolidProof-Audit der gesamten Codebasis und ein nahendes Listing, das vom aktuellen Presale-Preis höhere Multiplikatoren ermöglichen könnte als der Ethereum Kurs bei einer Verdopplung.