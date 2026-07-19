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Bitcoin legte in zwei Wochen zwölf Prozent zu und lieferte mit dem Anstieg von 57.950 auf 65.000 Dollar die stärkste Erholung des Jahres 2026. Zwei Inflationsberichte überraschten nach unten und drückten die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung am 29. Juli von über 40 auf rund 12 Prozent. Die Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten in drei Tagen Zuflüsse von 368 Millionen Dollar und drehten den Monatssaldo ins Positive. Der Juni hatte mit Abflüssen von 4,5 Milliarden Dollar den schwärzesten Monat seit Einführung der Produkte markiert. US-Luftangriffe gegen den Iran treiben den Ölpreis über 80 Dollar und belasten risikobehaftete Anlagen. Wal-Adressen kauften in derselben Phase rund 270.000 BTC im Wert von 16,7 Milliarden Dollar nahe dem Tiefpunkt. Der Markt steht zwischen institutionellem Rückzug und massiver Akkumulation. Dieser Artikel analysiert die Bitcoin Prognose, die Kursmarken und einen Einstieg mit einer völlig anderen Rechnung. Die Antwort könnte alle überraschen, die nur auf BTC schauen.

Bitcoin Prognose nach der stärksten Rallye des Jahres 2026

BTC fiel am 1. Juli auf 57.950 Dollar und markierte damit den tiefsten Stand seit 21 Monaten, wie wallstreet-online berichtete. Der Juni endete mit einem Minus von über 20 Prozent und war der steilste Monatseinbruch seit Juni 2022. Die US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten im Juni Nettoabflüsse von 4,5 Milliarden Dollar und stellten einen Negativrekord seit der Einführung im Januar 2024 auf. BlackRocks IBIT trug mit 3,55 Milliarden Dollar fast vier Fünftel der gesamten Monatsbelastung. Die kumulierten ETF-Zuflüsse für 2026 drehten damit zum ersten Mal seit Bestehen der Produkte ins Negative.

Der US-Verbraucherpreisindex für Juni fiel auf 3,5 Prozent im Jahresvergleich, während Analysten 3,8 Prozent erwartet hatten. Der monatliche Rückgang von 0,4 Prozent war der stärkste seit April 2020 und veränderte die Marktdynamik grundlegend. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung auf dem Fed-Meeting am 29. Juli sank daraufhin von über 40 Prozent auf rund 12 Prozent. Bitcoin reagierte mit einem Anstieg auf 65.000 Dollar innerhalb weniger Tage.

Die ETF-Zuflüsse kehrten zurück mit 181 Millionen Dollar am Dienstag, 108 Millionen Dollar am Mittwoch und 79,2 Millionen Dollar am Donnerstag, wie CoinTribune auf Basis von SoSoValue-Daten meldete. BlackRocks IBIT führte die Zuflüsse am 15. Juli mit 80,82 Millionen Dollar an. Wal-Adressen kauften zeitgleich rund 270.000 BTC bei Kursen um 59.000 Dollar. CoinDCX setzt das Basisziel der Bitcoin Prognose bei 65.600 Dollar, während Standard Chartered sein Jahresziel von 100.000 Dollar aufrechterhält.

Citigroup senkte das 12-Monats-Kursziel dagegen auf 82.000 Dollar und argumentierte mit den anhaltenden Abflüssen. US-Luftangriffe gegen den Iran drückten BTC am 17. Juli wieder unter 63.000 Dollar, und die Straße von Hormus bleibt faktisch geschlossen. Die Bitcoin Prognose zeigt Erholung, doch ein völlig anderer Einstieg baut gerade Renditen auf, die kein Large Cap bei seiner aktuellen Bewertung mehr liefern kann.

Pepeto: Der Presale, der während der Bitcoin-Korrektur Kapital anzieht

Wenn Angst den Markt beherrscht und Kapital aus ETFs abfließt, entstehen die stärksten Einstiege in den frühesten Phasen neuer Projekte. Die gleiche Überzeugung, die Wale bei 59.000 Dollar in BTC treiben ließ, zeigt sich auch in einem Presale, der weiter wuchs, während der Rest des Marktes schrumpfte.

Die Diskussion über den stärksten Presale-Einstieg bekommt in diesem Umfeld ein neues Gewicht, und Pepeto steht mit echten Zahlen im Zentrum dieser Diskussion. Der Presale hält den Einstiegspreis bei 0,000000188 Dollar, während das Binance-Listing näher rückt, und das positioniert frühe Käufer vor der Menge, die erst am Tag des Handelsbeginns einsteigt. Mehr als 10,38 Millionen Dollar flossen in den Presale, während der Markt alles andere abstrafte, und das trennt echte Nachfrage von kurzfristigem Hype.

Der Gründer des originalen Pepe-Coins brachte diesen mit null Produkten und dem gleichen Supply von 420 Billionen Token auf 11 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung. Diesen Kurs vom aktuellen Einstieg aus zu erreichen, wäre ein Muster, das sich bereits einmal mit weniger Substanz abgespielt hat. Eine vollständig gebaute Handelsplattform steht hinter dem Projekt. PepetoSwap wickelt Trades ohne Gebühren über mehrere Chains ab, sodass die Gewinne, die andere Plattformen bei jedem Tausch einbehalten, im eigenen Wallet bleiben.

Die Cross-Chain-Bridge bewegt Token zwischen Netzwerken ohne Kosten, sodass Kapital vollständig bleibt, statt bei jedem Transfer ein Stück zu verlieren. Vor dem Start des Presales ließ das Team den gesamten Programmcode von SolidProof prüfen und verifizieren, und diese Sicherheitsstufe beseitigt das Risiko, das große Wallets vom Einstieg in frühe Token abhält. Die Bitcoin Prognose behandelt BTC, doch das eigentliche Signal liegt dort, wo frisches Kapital während der Angst hinfließt. Der Presale-Einstieg schließt sich dauerhaft mit dem Listing, und der Abstand zwischen jetzt und danach wird jeden Tag größer.

Fazit zur Bitcoin Prognose und Pepeto

Die Bitcoin Prognose deutet auf Erholung in Richtung 100.000 Dollar, doch der Abstand zwischen dem prozentualen Gewinn von BTC bei dieser Bewertung und dem, was ein Presale-Einstieg bietet, ist nicht vergleichbar. Ein Presale operiert auf einer völlig anderen Ebene. Pepeto stammt vom gleichen Gründer, der den originalen Pepe-Coin aufbaute, und wird durch ein kommendes Binance-Listing gestützt. Wer Stunden früher beim richtigen Presale dabei ist, steht auf der Seite, die den Unterschied ausmacht, und die offizielle Pepeto-Website zeigt mit über 10,38 Millionen Dollar, dass die frühen Wallets bereits gehandelt haben. Das Listing verwandelt Presale-Positionen in offene Marktpositionen, und dieses Zeitfenster schließt sich mit dem ersten Handelstag für immer.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQ

Was sagt die Bitcoin Prognose für Juli 2026?

Die Bitcoin Prognose setzt das Basisziel bei 65.600 Dollar laut CoinDCX, während Standard Chartered 100.000 Dollar bis Jahresende anpeilt. BTC erholte sich von 57.950 auf 65.000 Dollar nach überraschend niedrigen CPI-Daten, doch die Iran-Krise und ETF-Abflüsse von insgesamt 5,4 Milliarden Dollar in 2026 belasten die Aussichten weiterhin.

Warum zieht Pepeto während des BTC-Rückgangs Kapital an?

Die offizielle Pepeto-Website zeigt einen wachsenden Presale mit über 10,38 Millionen Dollar, gestützt durch ein vollständiges SolidProof-Audit, den Pepe-Mitgründer und ein kommendes Binance-Listing. Der Presale-Preis verschwindet dauerhaft, sobald der Handel beginnt.