XRP Kurs stagniert trotz Visa-Allianz und x402-Standard - was Anleger übersehen

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XRP durchbrach am 15. Juli einen Abwärtstrend, der seit dem Sommer 2025 fast ein ganzes Jahr den Kurs bestimmt hatte. Der XRP Kurs steht trotzdem bei nur 1,10 Dollar und liegt damit 70 Prozent unter dem Zyklushoch von 3,65 Dollar. Ripple trat als Premier-Mitglied der x402 Foundation bei, einer Initiative gemeinsam mit Visa, Mastercard, Google und Stripe. Das offene Protokoll soll KI-Agenten ermöglichen, Zahlungen direkt über XRP und den Stablecoin RLUSD abzuwickeln. Die kumulierten ETF-Zuflüsse übersteigen inzwischen 1,48 Milliarden Dollar. Der CLARITY Act wurde erneut verschoben, weil der Senat zuerst das Verteidigungsgesetz behandelt. Trotz dieser positiven Fundamentaldaten bleibt der Token in einer engen Spanne zwischen 1,00 und 1,20 Dollar gefangen. Die Binance-Reserven fielen auf den niedrigsten Stand seit sechs Monaten, was üblicherweise auf Akkumulation hindeutet. Dieser Artikel analysiert, warum der XRP Kurs nicht auf gute Nachrichten reagiert und wohin erfahrenes Kapital stattdessen fließt.

XRP Kurs zwischen x402-Partnerschaft und politischer Blockade

Ripple trat am 14. Juli als Premier-Mitglied der x402 Foundation bei, neben Schwergewichten wie Visa, Mastercard, Google und Stripe unter dem Dach der Linux Foundation. Der offene Standard ermöglicht KI-Agenten, Zahlungen direkt über HTTP-Anfragen abzuwickeln, ohne menschliche Freigabe oder Kreditkarte. XRP und Ripples Stablecoin RLUSD sind technisch in das Protokoll integriert, wie wallstreet-online berichtete. Transaktionen auf dem XRP-Ledger werden in drei bis fünf Sekunden bei vorhersehbaren Gebühren abgewickelt. Der XRP Kurs stieg am 15. Juli um 2,7 Prozent auf 1,10 Dollar, am selben Tag, an dem Bitcoin über 65.000 Dollar sprang.

Die besser als erwarteten US-Inflationsdaten für Juni trieben den gesamten Kryptomarkt nach oben, wie BTC-ECHO meldete. Die Binance-Reserven an XRP fielen auf 2,61 Milliarden Token, den niedrigsten Stand seit Februar 2026. Sinkende Börsenbestände deuten darauf hin, dass Halter ihre Token abziehen und nicht verkaufen wollen. Das XRP-Ledger erreichte einen neuen Meilenstein mit über acht Millionen aktiven Konten. Standard Chartered hält ein Kursziel von 2,80 Dollar für XRP, bindet es aber an die Verabschiedung des CLARITY Act.

Der Widerstand liegt bei 1,18 bis 1,20 Dollar, der Support bei der psychologisch wichtigen Marke von 1,00 Dollar. Der CLARITY Act wurde auf Ende August verschoben, weil der Senat das Verteidigungsgesetz priorisiert und drei offene Streitpunkte noch keine Mehrheit finden. In der Woche zum 10. Juli verzeichneten die ETFs erstmals nach neun positiven Wochen einen Netto-Abfluss von 7,18 Millionen Dollar. Changelly prognostiziert einen Juli-Durchschnitt von 1,17 Dollar mit einem Höchstwert bei 1,24 Dollar.

Jede positive Nachricht der vergangenen Wochen wurde vom Markt aufgenommen, ohne dass der Kurs davon profitiert hat. Die Daten zeigen, dass selbst die besten Fundamentaldaten einen 69-Milliarden-Dollar-Token kaum bewegen können. Für Anleger, die einen Einstieg suchen, dessen Ergebnis nicht vom Senat abhängt, hat ein Presale-Projekt genau dieses Problem gelöst.

Pepeto und der stagnierende XRP Kurs

Der stagnierende XRP Kurs offenbart ein Problem, das alle großen Token teilen, nämlich dass bei einer Marktkapitalisierung von 69 Milliarden Dollar selbst die besten Nachrichten kaum Kursbewegung erzeugen. Ein Presale-Projekt hat eine andere Lösung gefunden, indem es einen festen Einstiegspreis vor dem Börsenlisting bietet.

Pepeto liefert, was öffentliche Handelsplätze nicht bieten können, nämlich einen festen Einstieg, bevor das Listing die Preisdynamik verändert. Der Presale sichert Käufer zu einem festen Preis ab, während das Binance-Listing näher rückt und der Rest des Marktes um teurere Einstiege kämpft. Mehr als 10,38 Millionen Dollar sind bereits bei 0,000000188 Dollar pro Token in Positionen geflossen, und diese Marke trennt den geplanten Aufbau vom Hinterherlaufen nach dem Handelsstart.

Während Analysten nach dem Handelsstart deutliche Kursanstiege erwarten, bietet diese letzte Presale-Phase die Möglichkeit, eine Position zu sichern, bevor die öffentliche Nachfrage alles neu ordnet. Sobald der Handel beginnt, verwandelt sich der feste Einstieg in ein offenes Rennen, bei dem späte Wallets mehr zahlen als die, die bereits drin sind. PepetoSwap wickelt Trades ohne Gebühren ab, sodass jeder investierte Dollar vollständig in der Plattform arbeitet. Die Cross-Chain-Bridge bewegt Token zwischen Netzwerken ohne Kosten, damit Kapital nicht auf der falschen Blockchain festsitzt.

Der Mitgründer, der den originalen Pepe-Coin aufgebaut hat, brachte dieses Projekt ohne ein einziges Produkt auf Milliardenwerte, und Pepeto bringt eine vollständige Handelsplattform mit funktionierenden Werkzeugen mit, die Pepe niemals hatte. SolidProof hat den gesamten Code vor dem Start des Presales vollständig geprüft und verifiziert, sodass jeder Käufer einen auditierten Vertrag vorfindet. Sobald das Listing live geht, verschwindet dieser Einstiegspreis für immer, und der Moment, in dem der Handel beginnt, trennt die positionierten Wallets von allen, die zu spät kommen. Der XRP Kurs zeigt, warum erfahrene Anleger nach einem Einstieg suchen, dessen Ergebnis nicht von einem Senatsvotum abhängt.

Fazit

Der XRP Kurs wartet auf einen Katalysator, der frühestens Ende August kommen kann, während Pepeto jetzt das Zeitfenster bietet, das sich beim Listing schließt. Der originale Pepe-Coin explodierte von seinem Presale-Preis, und frühe Halter erlebten die größten Renditen ihres Lebens. Pepeto, gebaut vom selben Mitgründer mit einer von SolidProof auditierten Plattform, zeigt genau das Muster, das diese Ergebnisse hervorbrachte. Die offizielle Pepeto-Website zeigt den Einstieg, und wer dieses Signal vor der breiten Masse erkennt, könnte den entscheidenden Vorteil nutzen. Dieses Fenster zu verpassen könnte die Entscheidung werden, die in diesem Zyklus am meisten schmerzt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQ

Was passiert aktuell mit dem XRP Kurs im Juli 2026?

Der XRP Kurs steht bei 1,10 Dollar, nachdem Ripple der x402 Foundation beitrat und die ETFs über 1,48 Milliarden Dollar an Zuflüssen sammelten. Der CLARITY Act wurde auf August verschoben, und der Widerstand bei 1,20 Dollar bleibt intakt.

Warum beobachten XRP-Anleger den Pepeto-Presale?

Pepeto bietet einen festen Presale-Einstieg, bevor das Binance-Listing den Preis für immer verändert, gebaut vom Mitgründer des originalen Pepe-Coins, dessen erstes Projekt frühe Halter zu den größten Gewinnern des Zyklus machte. Details finden sich auf der offiziellen Pepeto-Website.