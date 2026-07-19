Solana Kurs bei $75 trotz Rekorddaten: Was Morgan Stanleys E*Trade-Start für SOL bedeutet

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Morgan Stanley hat Solana neben Bitcoin und Ethereum in das neue E*Trade-Kryptohandelsangebot aufgenommen, das am 16. Juli für fast neun Millionen Kunden live ging. Der Solana Kurs notiert trotzdem bei rund 75 Dollar und liegt damit 74 Prozent unter dem Allzeithoch von 293 Dollar aus dem Januar 2025. Aktive Adressen auf dem Netzwerk testen Jahreshöchststände nahe sieben Millionen laut Glassnode. Transaktionen pro Sekunde nähern sich mit 1.100 einem neuen Allzeitrekord für den Netzwerkdurchsatz. Solana-ETF-Vermögen überschritten die Marke von einer Milliarde Dollar mit Bitwise und Fidelity an der Spitze. Trotzdem hält der Solana Kurs an einer engen Spanne zwischen 63 und 80 Dollar fest, die seit Wochen keinen Ausbruch erlaubt. Die Kluft zwischen Netzwerkstärke und begrenzter Kursbewegung wirft eine zentrale Frage auf. Dieser Artikel untersucht, warum der Solana Kurs nicht steigt und wo Kapital stattdessen hinfließt. Die Antwort liegt in einem Bereich, den der Mainstream noch nicht auf dem Schirm hat.

Solana Kurs stagniert trotz Morgan Stanleys E*Trade-Offensive und Rekordaktivität im Netzwerk

Morgan Stanley schloss am 16. Juli den vollständigen Rollout des Spot-Kryptohandels über E*Trade ab und machte SOL neben BTC und ETH für Millionen von Brokerage-Kunden direkt handelbar. Die Infrastruktur liefert Zero Hash bei einer Gebühr von 0,50 Prozent pro Trade, und Kunden sehen Kryptowerte neben ihren Aktien in einer Ansicht. Eine Umfrage unter 940 Anlegern zeigte, dass 32 Prozent das Vertrauen in ein etabliertes Unternehmen als wichtigsten Faktor nannten. Der Schritt öffnet den direkten Solana-Zugang für eine der größten Brokerage-Plattformen der USA. Die Nachricht kam nur Tage, nachdem ein neuer Bericht von BeInCrypto die stärksten Netzwerkdaten des Jahres dokumentierte.

SOL handelt trotzdem bei rund 75 Dollar und sitzt damit 74 Prozent unter dem Allzeithoch von 293 Dollar. Aktive Adressen steigen steil an und testen Jahreshöchststände knapp unter sieben Millionen laut Glassnode. Der Sieben-Tage-Durchschnitt der Transaktionen pro Sekunde tendiert in Richtung 1.100 und nähert sich einem neuen Allzeitrekord. Der RWA-Gesamtwert auf Solana vervierfachte sich im ersten Halbjahr 2026 auf über 3,6 Milliarden Dollar laut DeFiLlama. Die Stablecoin-Versorgung auf dem Netzwerk überschritt 16 Milliarden Dollar. Diese Zahlen zeigen ein Netzwerk auf Höchstleistung, dessen Token-Preis die Aktivität nicht widerspiegelt.

CoinGabbar prognostiziert eine Juli-Spanne zwischen 63 und 80 Dollar, mit 77 Dollar als möglichem Ausbruchspunkt. Analyst van de Poppe sieht bei einem Halten über 77 Dollar einen Weg in Richtung 125 Dollar. Solana-ETF-Vermögen überschritten die Milliarden-Dollar-Marke mit Bitwise und Fidelity als Vorreitern. Der Solana Kurs bewegt sich trotz dieser Impulse in einem engen Band, das die prozentualen Chancen auf Sicht mehrerer Monate begrenzt. Genau diese Deckelung treibt Kapital in Richtung Einstiege, bei denen ein einziges Listing-Event den gesamten Abstand zwischen aktuellem Preis und Marktbewertung überbrückt.

Pepeto: Warum Großanleger während der Solana-Kurs-Seitwärtsphase hier einsteigen

Der Solana Kurs liefert Rekorde bei der Netzwerkaktivität, doch die Rendite aus 75 Dollar bleibt durch die enge Handelsspanne gedeckelt. In genau dieser Phase lenken große Wallets Kapital in Presale-Projekte, bei denen das Listing den Abstand schafft, den der offene Markt nicht bieten kann.

Die größten Wallets im Kryptomarkt halten bei Pepeto nicht inne. Während sich die Binance-Notierung nähert, sichern erfahrene Anleger und frühe Unterstützer Positionen, bevor der Presale-Einstieg dauerhaft verschwindet. Kapital in dieser Größenordnung signalisiert tiefe Überzeugung, und Pepeto taucht in jeder Debatte über den Solana Kurs auf, wenn es um die Frage geht, wo echte Gewinne beginnen.

Die großen Wallets sind dabei nicht allein. Auch Privatanleger sichern sich Pepeto bei 0,000000188 Dollar, bevor dieser Preis endgültig verschwindet. Wenn ernstes Kapital in ein Projekt fließt, folgt der Rest des Marktes kurz darauf. Jede neue Kapitalwelle füllt den Presale schneller als die vorherige, und Positionen werden eingenommen, bevor das Listing einen höheren Boden setzt. Dieser wachsende Druck baut sich in Richtung eines Ausbruchs auf, sobald der Börsenhandel beginnt.

Die Plattform von Pepeto betreibt bereits PepetoSwap für gebührenfreien Handel und eine Cross-Chain-Bridge, die Token kostenlos zwischen Blockchains bewegt. Der Mitgründer, der den originalen Pepe Coin auf 11 Milliarden Dollar führte, leitet das Projekt. SolidProof hat jeden Vertrag geprüft und den gesamten Code verifiziert, bevor der erste Dollar in den Presale floss, was den Käufern bei Pepeto geprüfte Sicherheit von Beginn an gibt.

Sobald der Handel beginnt, verschwindet der vergünstigte Einstieg endgültig, und die Nachfrage hinter dem Projekt könnte die Preise nach dem Listing deutlich nach oben treiben. Mehr als 10,38 Millionen Dollar, die während eines angstgetriebenen Marktes eingesammelt wurden, sind das stärkste Überzeugungssignal, das ein Presale geben kann.

Fazit

Der Solana Kurs hält Anleger zwischen 63 und 80 Dollar fest, während Pepeto ein anderes Kapitel schreibt. Solanas Netzwerkrekorde sind real, doch die Rendite aus 75 Dollar bleibt hinter dem zurück, was ein Presale-Einstieg vor dem Listing bieten kann. Der gleiche Mitgründer, der den originalen Pepe Coin ohne Produkte auf 11 Milliarden Dollar brachte, baut diesmal mit einer vollständigen Börsen-Infrastruktur. Den Presale jetzt zu nutzen, ist der Weg, auf dem sich diese Art von Einstieg wiederholen lässt. Dieses Fenster zu verpassen könnte den Rest dieses Zyklus bestimmen. Die offizielle Pepeto-Website zeigt, dass das Kapital bereits da ist.

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Häufig gestellte Fragen

Was ist die aktuelle Solana Kurs Prognose für 2026?

Analysten sehen SOL zwischen 63 und 105 Dollar, mit 77 Dollar als Ausbruchsmarke laut CoinGabbar und CoinDCX. Morgan Stanley hat SOL in das E*Trade-Kryptoangebot aufgenommen, und die Netzwerkaktivität nähert sich mit fast sieben Millionen aktiven Adressen den Jahreshöchstständen. Solana-ETF-Vermögen überschritten eine Milliarde Dollar.

Warum gewinnt Pepeto während des Solana-Kurs-Stillstands an Aufmerksamkeit?

Pepeto hat mehr als 10,38 Millionen Dollar eingesammelt, während die meisten Projekte im aktuellen Marktumfeld stagnieren. Das Projekt wurde vom originalen Pepe-Mitgründer aufgebaut, SolidProof hat den Code geprüft, und eine Binance-Notierung steht am Horizont. Informationen finden Sie auf der offiziellen Pepeto-Website.