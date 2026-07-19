München (ots) -"Holy, was für ein Feuerwerk! Vielen, vielen lieben Dank für dieses großartige Spiel", fällt die angemessene Analyse von MagentaTV-Expertin Tabea Kemme nach dem "glorreichen" 6:4 Englands über Frankreich wenig sachlich-nüchtern aus. "Das reicht für 4 Spiele", bilanziert Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel nach einer "fantastischen 1. Halbzeit und turbulenten 2. Halbzeit", wobei er "langsam den Überblick verloren" hat. An sein Team richtet er "ein großes Kompliment und meinen Respekt vor der Mentalität, die wir gezeigt haben. Wir hatten Krämpfe und waren müde, aber ich hatte niemals irgendwelche Zweifel bezüglich der Mentalität. Diese Mannschaft ist etwas ganz Besonderes." Das beste WM-Ergebnis seit 60 Jahren untermauert Tuchels Anspruch mit den Three Lions, an die Top-3 der Welt - bestehend aus Frankreich, Spanien und Argentinien - heranzurücken: "Wir werden diese Lücke schließen. Heute haben wir den ersten Schritt gemacht", gibt sich Tuchel trotz der massiven Kritik von der Insel an seiner Person optimistisch: "Die Mannschaft so kämpfen zu sehen, das gibt einem Energie. Es gibt mir mehr Energie, als es mir nimmt."Sein Gegenüber Didier Deschamps erledigte seinen letzten Dienst für die französische Nationalmannschaft. Den 0:4-Halbzeit-Rückstand bezeichnet er als "inakzeptabel". Dass sein Team es nicht geschafft hat, das Spiel sogar noch zu drehen, nimmt er auf seine eigene Kappe. Trotz der schmerzhaften Niederlage hebt Deschamps das "wunderschöne Abenteuer" mit der Mannschaft hervor und findet zum Abschluss warme Worte: "Ich habe viele Danksagungen gehört. Ich möchte vielen Leuten auch Danke sagen. Ich bin nicht der Einzige. Natürlich muss man die richtigen Spieler und Menschen auswählen. Aber der Wille, so weit zu gehen, wie es geht, um die französische Mannschaft so weit nach oben zu führen, wie es geht: Für mich gibt es nichts Schöneres im Leben eines Fußballers, als dieses Trikot zu tragen."Sein derzeit bester Schützling Kylian Mbappé kann "nach der 1. Halbzeit verstehen, wenn einige ein bisschen entsetzt waren, dass wir dem Trikot nicht die Ehre geboten haben. Das ist für den Trainer sehr schade." Das "Geschenk", das man Deschamps zum Abschied habe bereiten wollen, ging nicht auf. "Leider hatte man in der 1. Halbzeit das Gefühl, dass wir ihn enttäuscht haben", so Mbappé, der trotzdem einräumt: "Wir wollten dem Trainer Danke sagen - für all das, was er gemacht hat. Dieses Spiel wird die Legende von Didier Deschamps nicht schmälern." Durch seine zwei Treffer führt der Star von Real Madrid die WM-Torschützenliste wieder mit 10 Toren an - sein Ex-Teamkollege Lionel Messi (8 Treffer) kann im Finale gegen Spanien am Sonntag (ab 18.30 Uhr live bei MagentaTV) nachziehen. "Leo trifft immer. Morgen wird er auf jeden Fall wieder treffen", wähnt Mbappé den Goldenen Schuh dennoch weiterhin bei Messi. Mit insgesamt 22-WM-Treffern ist Mbappé nun WM-Rekordtorschütze, kratzt nach eigener Aussage aber noch nicht an Messis Erbe: "Wenn man so viele Tore bei einer WM schießt, dann bedeutet das natürlich was, aber ich werde nicht mit einem Spiel der beste Spieler der Geschichte sein."Nachfolgend die Stimmen und Clips zum Spiel um Platz 3 zwischen Frankreich und England. Bitte bei Verwendung MagentaTV als Quelle angeben. Weiter geht's am Sonntag mit dem großen Finale zwischen Spanien und Argentinien - ab 18.30 Uhr live bei MagentaTV. Mit dabei ist die XXL-Expertenrunde um Thomas Müller, Mats Hummels, Jürgen Klopp und Tabea Kemme. Alle WM-Spiele gibt es nur bei MagentaTV live.Die Stimmen und Clips nach dem Spiel:Versöhnlicher WM-Abschluss: Die Three Lions holen sich nach dem Spiel bei der Siegerehrung ihre Bronzemedaille ab. Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=dVdvcTdTTTd4bkZvdG5tN1RwY3hYcVVaZDN3STVtdVRrS3ZkMUFnTmdYdz0=Im Spiel getrennt, danach vereint: Nach der Partie versammeln sich Akteure beider Mannschaften zusammen in einem Kreis. Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=SjVudmJDbzB5NVlmZUV1ZEhvUzJnQjFlTDZPZC9oWjVhdDBROXovRU9kbz0=Kuriose Szenen im Kabinengang: Zur Halbzeit lächelt Kylian Mbappé trotz 0:4-Rückstand mit seinem ehemaligen Trainer Thomas Tuchel. Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=NHRra3ZYaFVYZFRPSEdQWGFWbmRSUG92NnIwenJnWG9jbDhxTFNscjBicz0="Es gibt mir mehr Energie, als es mir nimmt": Tuchel lobt Englands Mentalität und will die "Lücke" zur Top-3 weiter schließenEnglands Nationaltrainer Thomas Tuchel: "Das reicht für 4 Spiele, was wir heute gesehen haben. Es war eine fantastische 1. Halbzeit und eine turbulente 2. Halbzeit. Man konnte den Unterschied sehen, den ein Tag (Regeneration) macht. Wir sind einfach so müde von den letzten Wochen. Ein großes Kompliment und meinen Respekt vor der Mentalität, die wir gezeigt haben. Man konnte in der 2. Halbzeit sehen: Wir hatten Krämpfe und waren müde, aber ich hatte niemals irgendwelche Zweifel bezüglich der Mentalität. Diese Mannschaft ist etwas ganz Besonderes."... ob er den Dreifach-Torschützen Bukayo Saka während der WM hätte mehr einsetzen können: "Nein. Ich glaube, wir haben alles richtig gemacht. Die Spiele waren so fordernd. Wir waren gezwungen, Änderungen vorzunehmen. Bukayo hat gezeigt, dass er ein Schlüsselspieler ist. Daran hatte ich nie einen Zweifel. Mir war nicht einmal klar, dass er gerade einen Hattrick geschossen hat. Ich habe langsam den Überblick verloren."... ob er mit England zur Top-3 der Welt aufgeschlossen hat: "Wir haben die Fähigkeit, diese Lücke zu schließen. Die anderen haben aber auch die Möglichkeit, diese Lücke wieder aufklaffen zu lassen. Aber das ist kein Problem. Wir werden diese Lücke schließen. Heute haben wir den ersten Schritt gemacht."... ob er noch Energie für seinen Job hat: "Die Mannschaft so kämpfen zu sehen, das gibt einem Energie. Natürlich wird die Müdigkeit nachher wieder zurückkommen. Morgen, wenn wir das Finale sehen, werden wir wieder die Schmerzen fühlen. Es wird eine Weile dauern, bis wir darüber hinwegkommen. Aber es gibt mir mehr Energie, als es mir nimmt." Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=dHVRYzZaYzI3NWx1d0F0L2lzODVDNzlyUHQ4Z2k0ay8zQzRhUzFNSDR6dz0="Wir haben dem Land das beste WM-Ergebnis seit 60 Jahren gegeben": Saka trotzt WM-Reservistenrolle mit Hattrick und will "Aussagen auf dem Platz tätigen"Englands Dreifach-Torschütze Bukayo Saka: "Es war ein verrücktes Spiel. Wir sind nach wie vor enttäuscht, dass wir nicht im Finale waren, aber wir hatten einen guten Abschluss. Wir haben dem Land das beste WM-Ergebnis seit 60 Jahren gegeben. Wir haben die 1. Halbzeit gewonnen, sie haben die 2. Halbzeit gewonnen. Im gesamten Turnier hatten wir einige unglaubliche Ergebnisse. Bis zum Schluss waren wir nicht ganz gut genug. Das tut weh. Wir müssen den Kopf hochhalten."... ob Jude Bellingham seinen Elfmeter zum 5:3 erst nehmen wollte: "Nein, er wollte ihn nie machen. Er hat gleich als erstes gesagt: Schieß einen Hattrick. Es war immer so geplant."... ob er während der WM gerne mehr gespielt hätte: "Natürlich hätte ich gerne mehr gespielt, aber jetzt ist es zu spät, darüber zu sprechen. Ich versuche, meine Aussagen auf dem Platz zu tätigen. Das reicht. Ich bin fit."... über die Kritik an Thomas Tuchel in der englischen Presse: "Das gehört zum Spiel dazu. Es kommt darauf an, wie man darauf reagiert." Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=SURzQ09UN04zeXVxMWw5SjhMV01Qem5RYldzUmpTelFFZWdnZmg3dllCbz0=Deschamps über seinen letzten Dienst für die französische Nationalmannschaft: "Es gibt nichts Schöneres"Didier Deschamps über sein letztes Spiel als Nationaltrainer Frankreichs: "Natürlich ist es eine Niederlage, aber wenn man 0:4 hinten liegt... Wir haben eine 1. Halbzeit gespielt, die völlig inakzeptabel war. Natürlich gab es eine Reaktion. Wir waren uns sicher, dass wir das machen konnten. Wir hatten zwei Gelegenheiten, um zum 4:4 auszugleichen. Das haben wir nicht geschafft. Das ist meine Schuld. Wir hätten in der 1. Halbzeit mehr tun müssen. Auf jeden Fall war es jetzt nicht so schlecht - auch, wenn die Niederlage wehtut. Es ist natürlich besser, wenn man Dritter wird, aber wir hatten große Ambitionen und haben viel Positives erreicht. Gegen Spanien waren wir nicht so gut, hatten aber auch gute Gegner. Es ist eine fantastische Gruppe mit guten jungen Spielern, die in Zukunft noch weiterspielen können. Sie werden weiterhin sehr gute Ergebnisse einfahren. Es war wirklich ein wunderschönes Abenteuer mit dieser Mannschaft. Die sportliche Enttäuschung ist natürlich da, aber wir hatten genauso die Gelegenheit, den Franzosen positive Emotionen zu bereiten. Natürlich leben sie auch die Enttäuschung mit uns zusammen. Aber das ist die WM. Es gibt nichts Schöneres. "... über sein Ende als französischer Nationaltrainer: "Ich habe viele Danksagungen gehört. Ich möchte vielen Leuten auch Danke sagen. Ich bin nicht der Einzige. Da gehört ein ganzer Stab dazu. Kompetente Leute. Natürlich muss man die richtigen Spieler und Menschen auswählen. Aber der Wille, so weit zu gehen, wie es geht, um die französische Mannschaft so weit nach oben zu führen, wie es geht: Für mich gibt es nichts Schöneres im Leben eines Fußballers, als dieses Trikot zu tragen. Ich habe das 25 Jahre gemacht." Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=RXZTQmdpT2dtVmF1WmNNMjBSbEExRUNiMFpTRXhpM2YyMk9OOGU3UGVROD0=Franzosen "enttäuschen" Deschamps zunächst - Topscorer Mbappé glaubt an Goldenen Schuh für Ex-Kollege Messi: "Morgen wird er auf jeden Fall wieder treffen"Nachdem Frankreichs Doppeltorschütze Kylian Mbappé seinen ehemaligen PSG-Trainer Thomas Tuchel umarmt, ringt er im Interview bei der Spielanalyse um Worte: "Ich weiß es gar nicht. Es gab zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten. Nach der 1. Halbzeit kann ich verstehen, wenn einige ein bisschen entsetzt waren, dass wir dem Trikot nicht die Ehre geboten haben. Aber dann sind wir aufgewacht und haben auf einem höheren Niveau gespielt. Insgesamt haben wir nicht gewonnen. Das ist für den Trainer sehr schade. Wir wollten ihm ein Geschenk machen. Aber leider hatte man in der 1. Halbzeit das Gefühl, dass wir ihn enttäuscht haben. So ist der Fußball. Wir wollten dem Trainer Danke sagen - für all das, was er gemacht hat. Dieses Spiel wird die Legende von Didier Deschamps nicht schmälern."... ob er mit 10 WM-Toren den Goldenen Schuh holt oder Lionel Messi (derzeit 8) im WM-Finale noch nachziehen wird: "Leo trifft immer. Morgen wird er auf jeden Fall wieder treffen. Ich versuche einfach nur meiner Mannschaft mit meinen Toren zu helfen. Wenn man so viele Tore bei einer WM schießt, dann bedeutet das natürlich was, aber ich werde nicht mit einem Spiel der beste Spieler der Geschichte sein." Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=cTRCTHcwblA1K3l6NlBEc08zcmg1dVNxeWZpWmRRbE15dmF4eWdkbTZuQT0="Was für ein Feuerwerk!" - Kemme gerät ins Schwärmen: "Vielen, vielen lieben Dank für dieses großartige Spiel"MagentaTV-Expertin Tabea Kemme singt eine Lobeshymne auf das Spiel um Platz 3: "Holy, was für ein Feuerwerk! 10 Tore - mit den Franzosen ein bisschen late to the party, aber sie haben das Tempo nochmal ordentlich aufgeschraubt zum Ende. Dann England hintenraus wieder. Vielen, vielen lieben Dank für dieses großartige Spiel. Ich will schon sagen Finale, aber es war ja nur das Spiel um Platz 3. Das Bronze-Finale, sagen wir es so. [...] Hintenraus haben die Engländer dann doch glorreich und verdient gewonnen, weil sie einfach mehr investiert haben." Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=bmtic3U1cFJvWjdUNnZvcDBnT0dCNGJEQ3RoN3hWQTgzYkd0MVZmWVhDbz0=Deschamps-Nachfolger kann die elementare "Kommunikation" sehr gut umsetzenKemme über Zinédine Zidane, den Nachfolger Didier Deschamps als Trainer der französischen Nationalmannschaft: "Seine Karriere hatte er ja schon so was von erfolgreich bei Real Madrid mit Champions-League-Titeln. Er hatte eine kurze Pause und jetzt Abstand gefunden. Er hat einfach alles gezogen, sowohl als Spieler als auch als Trainer. Bei der Nationalmannschaft hast du einen anderen Zugriff auf die Spieler. Die Kommunikation ist das simpelste Element, aber das, was wir am wenigsten sehen. Zidane ist einer, der das sehr gut umsetzen kann und bereits hat. Henry hätte ich auch noch gedacht."... ob Didier Deschamps auf Vereinsebene schnell einen Job finden wird: "Ich kann mir gut vorstellen, dass eine gewisse Pause am Start ist. Er wird vielleicht erstmal ein bisschen Luft dazwischen lassen, aber ich würde ihn sehr gerne weiterhin als Trainer sehen." Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=dU44VFdZMG5aZmRZYjZicXA1RzNMZEpYZW82L2I0aVdVaDgzL2wveUg3UT0=Die Stimmen zur Halbzeit:"Französisches Spiel findet einfach überhaupt nicht statt": Kemme verneint EinstellungsfrageMagentaTV-Expertin Tabea Kemme analysiert die 1. Halbzeit zwischen Frankreich und England: "England hat den Franzosen absolut den Zahn gezogen. Die Geschwindigkeit über Mbappé kommt nicht wirklich raus, weil er 1-gegen-3 spielt. Olise sehen wir so gut wie gar nicht. Damit findet ein französisches Spiel einfach überhaupt nicht statt."... ob die französischen Defizite taktischer oder mentaler Natur sind: "Die Einstellungsfrage ist auf diesem Feld und diesem Niveau nicht das richtige Hinterfragen. Das ist wirklich Umsetzung von der "Smartware": Was sehe ich auf dem Platz, wie setze ich die Dinge um. Eine Einstellungsfrage ist es meines Erachtens nicht." Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=Tms5SHZLTnVHcVFJTEhTQ0hkaDd6TDRXblRiV1Yzak5FRFJEdFVFSTdSTT0=Baum vermisst Leader bei Frankreich: "Sie lassen sich vorführen"MagentaTV-Taktik-Experte Manuel Baum über Frankreichs Auftritt vor der Halbzeit: "Was mich bei den Franzosen wundert: Da ist keiner drin, der sagt: Hey, Männer, wir müssen uns jetzt mal zusammenreißen. Das ist eine Weltmeisterschaft, wir können Dritter werden und wir lassen uns in der 1. Halbzeit da teilweise so vorführen."Die Stimmen vor dem Spiel:Müller wähnt Spanien im WM-Finale gegen Titelverteidiger Argentinien als Favorit: "Man kommt an den Spaniern nicht vorbei"MagentaTV-Experte Thomas Müller über die WM-Bronzemedaille: "Die nimmst du dann mit, wenn du sie gewonnen hast. Im Vorfeld überwiegt eher die Enttäuschung von beiden Mannschaften, dass sie im Halbfinale ausgeschieden sind. Sie hatten sich sicherlich Hoffnungen auf mehr gemacht."... über den 3. Platz mit der deutschen Nationalmannschaft 2010 im kleinen Finale gegen Uruguay: "Wir waren eine aufsteigende Mannschaft - frisch umgebaut, viele junge Spieler. Für uns war diese ganze WM ein Abenteuer. Wir waren eher glücklich darüber, wie sich die WM für uns entwickelt hat. Wenn du im Halbfinale bist, willst du natürlich auch ins Finale kommen. Und trotzdem war es eher so: Okay, jetzt packen wir nochmal an, werden Dritter, holen uns die Medaille und packen im nächsten Turnier nochmal richtig einen drauf."... ob bei der Herangehensweise an das Spiel um Platz 3 eine Rolle spielt, wie man im Halbfinale ausgeschieden ist: "Es ist eher der Anspruch an sich selbst. Wenn du das Gefühl hast: Wir spielen hier gerade ein gutes Turnier, die Leute zu Hause sind begeistert. Dann gehst du anders in ein Spiel rein, als wenn du eher diese Enttäuschung im Rücken hast."... über seine Prognose für das WM-Finale zwischen Spanien und Argentinien: "Man kommt an den Spaniern nicht vorbei, als sie jetzt nicht auf den Sockel zu heben, auf den sie sich selbst gestellt haben in diesem Spiel gegen Frankreich. Wir alle haben Frankreich zu Recht hochgehandelt. Wie sie mit ihrer Art und Weise das Spiel nicht nur gewonnen haben, sondern auch die komplette Offensive der Franzosen stillgelegt haben, das war schon beeindruckend. Unter diesem Aspekt bewegt sich auch die aktuelle Fußballwelt. Ich wüsste nicht, welchen Grund es gäbe, die Spanier nicht als Favorit zu sehen. Außer dass man sagt, die anderen haben Lionel Messi und gewinnen an sich jedes Spiel bei dieser WM." Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=Z3FXM0lJaExRV3BRVW96MDI4SDlqVHQxVHZaUThQSWdQYU5yMHVjRVBkTT0=Kemme sieht Tuchel-Kritik als "nicht gerechtfertigt"Kemme über die Kritik an Thomas Tuchel nach dem englischen Ausscheiden: "Ich finde sie nicht gerechtfertigt. Man darf nicht vergessen, wo England herkommt. Mit dem Erreichen des Halbfinals und der Möglichkeit, mit Platz 3 von der WM wieder auf die Insel zu reisen, hat England wieder ganz viel erreicht. Es war sein 15. Pflichtspiel und seine erste Niederlage - natürlich zum ungünstigsten Zeitpunkt. Vercoacht als solches - darüber kann man strittig diskutieren. Er hat gesagt, er musste im Live-Coaching eine Entscheidung treffen. Er hat eine Entscheidung getroffen. Das ist wichtig. Deswegen ist er Trainer. Und natürlich haben wir - oder auch ich persönlich - eine andere Haltung dazu, inwiefern man in einer Fünferkette spielt. [...] Bitte auch bis 2028 mit ihm durchziehen, weil die EM ansteht. Da wird England uns auch noch große Freude bereiten. Du kannst hier auch heute noch mit einem WM-Platz 3 nach Hause fahren." Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=VGtQMVJkUUkxeWN6YVJqL29aRXVxN21vdGtZS25IMHpGM3FtcnRQT3AwRT0=Die FIFA WM 2026 komplett live bei MagentaTV(alle Infos zum Programm und weitere Infos zu Inhalten gibt's auch hier: www.magenta.tv)FINALESonntag, 19.07.2026Ab 18.30 Uhr: Spanien -ArgentinienTabea Kemme, Laura Wontorra, Johannes B. Kerner, Thomas Müller, Mats Hummels, Wolff Fuss und Jürgen Klopp sind zum Finaltag am Sonntag dabei - ab 18.30 Uhr live. Plus Jan Henkel und Patrick Ittrich in München. TV 2 - Taktik: Benni Zander & Tobias Schweinsteiger + Überraschungskanal TV 3: Rick Goldmann und Basti SchwelePressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaTV, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156049/6317093