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XRP fiel am 17. Juli auf $1,08, während das CLARITY-Act-Hearing in New York ohne Abstimmung endete und den Markt ohne klare Richtung zurückließ. Der gesamte Kryptomarkt gab am selben Tag nach, weil ein chinesisches KI-Modell einen globalen Aktien-Selloff über $1,8 Billionen auslöste. Die XRP Prognose für Juli hängt an einer einzigen Frage: Kommt die Senatsabstimmung vor der Augustpause, oder verschiebt sich alles in die Wahlkampfsaison. Standard Chartered senkte das Jahresendziel von $8 auf $2,80 und verschärfte die Nervosität unter Anlegern. Der RSI zeigt bei 53 neutrale Bedingungen, und der Kurs hält sich über dem 200-Tage-Durchschnitt bei $1,0991. Ripple-Führungskräfte drängen öffentlich auf Unterstützung bei Senatoren. Polymarket sieht die Chancen einer Verabschiedung 2026 bei nur noch 43 Prozent. Dieser Artikel analysiert die XRP Prognose anhand der neuesten Daten und stellt einen Presale vor, der Kapital anzieht, während der Markt auf Washington wartet. Wer die Lage verstehen will, findet hier die Fakten und einen Token, den die meisten noch nicht kennen.

XRP Prognose unter Druck: CLARITY Act Hearing endet ohne Ergebnis, während der Kurs auf $1,08 fällt

Das House Financial Services Committee hielt am 17. Juli ein Field Hearing in New York ab, das unter dem Titel "Building the Future of Finance: How CLARITY Act Unlocks Innovation" lief. Die Veranstaltung war eine reine Informationssitzung ohne Abstimmung und änderte nichts am legislativen Status des Gesetzes. XRP fiel am selben Tag auf $1,08, ein Minus von 2,7 Prozent innerhalb von 24 Stunden, wie Coinpedia berichtete. Bitcoin rutschte gleichzeitig auf $63.367, Ethereum auf $1.830, und der Gesamtmarkt fiel auf $2,18 Billionen. Der Fear and Greed Index stand bei 31 und signalisierte tiefe Angst unter Marktteilnehmern.

Analyst Cryptoinsightuk sieht $1,1175 als die Schlüsselmarke, die XRP zurückerobern muss, bevor eine echte Trendwende bestätigt werden kann, wie Benzinga am 17. Juli meldete. XRP schloss zwar über einer absteigenden Trendlinie auf dem Tageschart, doch der Analyst warnt vor einem möglichen Rücksetzer zur Liquiditätsgewinnung. Standard Chartered hatte sein Jahresendziel zuvor von $8 auf $2,80 gekürzt, nachdem die Senatsabstimmung wiederholt verschoben wurde. Die entscheidende Abstimmung wird nun zwischen dem 27. Juli und dem 7. August erwartet, direkt vor der Sommerpause des Kongresses.

Das Gesetz braucht 60 Stimmen im Senat, und mindestens sieben Demokraten müssten über die Parteigrenzen hinweg zustimmen. Ripple-Führungskräfte drängen öffentlich auf Unterstützung bei Senatoren und nutzen soziale Medien für ihre Kampagne. Der 14-Tage-RSI steht bei 53,18 und signalisiert neutrale Bedingungen, während XRP über dem 200-Tage-Durchschnitt bei $1,0991 handelt.

Die XRP Prognose für Juli reicht von $1,09 bis $1,14, abhängig davon, ob die politischen Entwicklungen Rückenwind oder Gegenwind bringen. Ein Monatsschluss über $1,14 würde die Aufwärtsdynamik für das dritte Quartal bestätigen. Während die XRP Prognose an einer politischen Entscheidung hängt, die kein Trader kontrollieren kann, suchen andere Wallets nach Einstiegen, die nicht von einem einzigen Gesetz abhängen.

Pepeto: Meme-Coin-Handelsplattform mit festem Presale-Einstieg bei $0,000000188

Die Abhängigkeit der XRP Prognose von einem einzigen Senats-Votum zeigt, wie stark politische Faktoren den Kurs eines großen Tokens bestimmen können. Manche Anleger bevorzugen deshalb Projekte, deren Entwicklung nicht von Entscheidungen in Washington abhängt, sondern auf eigenen Produkten aufbaut.

In diesem Marktumfeld bietet PepetoSwap ein eingebautes Handelstool, mit dem Nutzer Token direkt auf der Plattform tauschen können, ohne externe Börsen nutzen zu müssen. Ergänzt wird es durch einen Risk Scorer, der Schwachstellen in Smart Contracts und ungewöhnliche Token-Konzentrationen erkennt, bevor Kapital eingesetzt wird. Recherche und Tauschvorgänge, die früher mehrere Apps und Vertragsscanner erforderten, laufen jetzt an einem einzigen Ort ab. Die Pepeto-Plattform zeigt jedes Tool und jeden geprüften Vertrag zur vollständigen Einsicht.

Frühe Wallets testeten diese funktionierenden Tools und brachten bisher $10,38 Mio. in den Presale ein. Sie sicherten sich Positionen zu einem festen Einstieg, weil die Spanne zwischen dem aktuellen Presale-Preis und dem erwarteten Börsenlistung-Preis das eigentliche Potenzial birgt. Der Gründer, der den originalen Pepe-Token erschaffen hat, gehört zum Kernteam des Projekts. SolidProof hat den gesamten Code geprüft und verifiziert, bevor der Presale eröffnet wurde, sodass jeder Swap und jeder Risk Score eine unabhängige Sicherheitsprüfung durchlaufen hat, bevor ein einziger Token auf dem offenen Markt gehandelt wird.

Im Vergleich dazu bedeutet XRP bei $1,08 zu halten, während Standard Chartered das Ziel senkt und der CLARITY Act im legislativen Stillstand verharrt, eine erhebliche Geduldsprobe. Dieser Trade erfordert volles Vertrauen in politisches Timing, das kein Anleger beeinflussen kann. Pepeto bietet einen festen Presale-Einstieg ohne politisches Risiko und ohne Widerstandsdecke am Chart. Das Angebot von 420 Billionen Token ist auf Handelsvolumen ab dem ersten Börsentag ausgelegt. Sobald die erwartete Börsenlistung den Handel eröffnet, schließt sich dieses Presale-Fenster endgültig.

Fazit

Die XRP Prognose hängt an einem Senats-Votum, das frühestens Ende Juli kommen kann. Wer nicht auf die nächste Wende in der XRP Prognose warten will, findet in Pepeto einen Einstieg mit eigenem Zeitplan. XRP war vor der Rally 2025 günstig, und die Wallets, die bei $0,50 einstiegen, bauten Positionen auf, bevor die Masse den Trend bestätigte. Die $10,38 Mio. im Pepeto-Presale deuten darauf hin, dass diese Wallets ein ähnliches Muster erwarten. Der Markt hat in vergleichbaren Situationen die frühesten Teilnehmer am stärksten belohnt. Dieses Presale-Fenster erinnert an eines, das sich dauerhaft schloss, als Pepe seine niedrigsten Kurse hinter sich ließ.

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Häufig gestellte Fragen

Was sagt die XRP Prognose für Juli 2026?

XRP handelt bei $1,08 bis $1,10 mit einem RSI von 53 und wartet auf die CLARITY-Act-Abstimmung zwischen dem 27. Juli und 7. August. Standard Chartered sieht ein Jahresendziel von $2,80, und die Marke $1,1175 gilt als Schlüssel für eine Trendwende. Ein Monatsschluss über $1,14 würde die Aufwärtsdynamik bestätigen.

Warum steigen Trader während der Marktangst in den Pepeto-Presale ein?

Pepeto bietet einen festen Einstieg vor einer erwarteten Börsenlistung ohne politisches Risiko, während die XRP Prognose von einer Senatsabstimmung abhängt, die wiederholt verschoben wird. Der Pepe-Gründer gehört zum Kernteam, und SolidProof hat den Code vor dem Presale geprüft. Die offizielle Pepeto-Website unter pepetocoin.com zeigt alle Details zum aktuellen Einstieg.