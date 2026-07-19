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Die Bitcoin Prognose für Juli 2026 steht vor einer Weichenstellung, denn BTC erholte sich in nur zwei Wochen von 57.950 auf über 64.700 Dollar. Der Juni endete mit Rekordabflüssen von 4,5 Milliarden Dollar aus den Spot-ETFs und markierte den schwierigsten Monat seit Einführung der Produkte im Januar 2024. Gleichzeitig luden die größten Wallets rund 270.000 BTC im Wert von 16,7 Milliarden Dollar nahe dem Tiefpunkt. Die Fed-Sitzung am 28. Juli rückt als entscheidendes Ereignis in den Fokus. Reicht diese Erholung für eine echte Trendwende, oder bestimmt die Notenbank die nächste Richtung der Bitcoin Prognose?

Bitcoin Prognose zwischen ETF-Rekordabflüssen und Wal-Käufen von 270.000 BTC

BTC fiel am 1. Juli 2026 auf 57.950 Dollar und markierte damit den tiefsten Stand seit 21 Monaten. Der Juni endete mit einem Verlust von mehr als 20 Prozent und war der steilste Monatseinbruch seit Juni 2022. Die US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten Nettoabflüsse von 4,5 Milliarden Dollar und stellten einen Negativrekord seit der Einführung im Januar 2024 auf, wie wallstreet-online berichtete. BlackRocks IBIT trug mit 3,55 Milliarden Dollar fast vier Fünftel der gesamten Monatsbelastung. Die kumulierten ETF-Zuflüsse für 2026 drehten damit erstmals ins Negative, was die Bitcoin Prognose erheblich unter Druck setzte und die Aussichten für die Bitcoin Prognose im Juli verschlechterte.

Am 3. Juli kehrten die Zuflüsse mit 221 Millionen Dollar nach zehn aufeinanderfolgenden Abflusstagen ins Positive zurück. Der schwache US-Arbeitsmarktbericht mit nur 57.000 neuen Stellen statt der erwarteten 115.000 senkte die Wahrscheinlichkeit einer Erhöhung des Leitzinses laut Forbes. Die CPI-Daten für Juni zeigten einen Rückgang der Inflation auf 3,5 Prozent und verbesserten die Bitcoin Prognose kurzfristig. Ein Short Squeeze liquidierte gehebelte Positionen im Wert von 450 Millionen Dollar und trieb BTC über 63.000 Dollar. Die Bitcoin Prognose gewann weiter an Spannung, als Strategy den Verkauf von 3.588 BTC für rund 216 Millionen Dollar bestätigte.

Gleichzeitig akkumulierten die größten Bitcoin-Wallets rund 270.000 BTC im Wert von 16,7 Milliarden Dollar bei Kursen um 59.000 Dollar. CoinDCX setzt das Basisziel der Bitcoin Prognose bei 65.600 Dollar an, während das bullische Szenario 70.000 Dollar vorsieht. Citigroup senkte die 12-Monats-Bitcoin Prognose von 112.000 auf 82.000 Dollar und verwies auf sinkende ETF-Nachfrage. Bei einer Marktkapitalisierung von 1,3 Billionen Dollar braucht BTC gewaltiges frisches Kapital für jede Verdopplung, und die Bitcoin Prognose wartet auf die Fed-Sitzung am 28. Juli als nächsten Auslöser.

Pepeto verbindet eine Cross-Chain Bridge mit gebührenfreiem Handel vor einer erwarteten Notierung

Wer die Bitcoin Prognose liest und nur einstellige Prozentgewinne im bullischen Szenario sieht, stellt sich die Frage nach einem Einstieg mit größerem Abstand zwischen aktuellem Preis und möglichem Ergebnis. Ein ehemaliger Binance-Experte hat Pepeto von Grund auf entworfen, und dieses Wissen aus Jahren auf einer der größten Handelsplattformen fließt direkt in die Architektur des Projekts ein. Die Cross-Chain Bridge bewegt Token zwischen verschiedenen Blockchains, sodass Wallets niemals auf einem einzigen Netzwerk festsitzen und auf eine Auszahlung warten müssen.

PepetoSwap ist ein gebührenfreies Handelsnetzwerk, bei dem jeder Tausch den vollständigen Gegenwert behält, ohne dass eine Plattformgebühr den Gewinn mindert. Vor dem öffentlichen Verkaufsstart überprüfte SolidProof die gesamte Codebasis des Projekts in einem unabhängigen Audit und bestätigte die Sicherheit aller hinterlegten Verträge für die gesamte Versorgung von 420 Billionen Token. Der Presale hat bereits mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt, obwohl der Fear and Greed Index im gesamten Kryptomarkt extreme Angst signalisiert. Diese Kapitalzuflüsse zeigen, wohin informiertes Geld fließt, wenn gelistete Tokens fallen und jedes Modell der Bitcoin Prognose auf externe Impulse wartet.

Der Presale-Preis ist fest verankert und hängt nicht von einem Chartmuster ab, weil erst der Beginn des Börsenhandels einen Marktkurs erzeugt. Jedes Modell der Bitcoin Prognose verlangt eine Verdopplung nur um das Citigroup-Ziel von 82.000 Dollar zu erreichen, doch der Pepeto-Presale zählt auf den Schritt vom festen Einstiegspreis zum Handelskurs, und das ist eine völlig andere Art von Rechnung. Die erwartete Notierung ist das Ereignis, auf das die Wallets im Presale warten, und die offizielle Pepeto-Website unter pepetocoin.com zeigt alle Werkzeuge und den aktuellen Stand. Sobald der Handel beginnt, verschwindet der aktuelle Preis dauerhaft, und die Bitcoin Prognose verliert ihren Einfluss auf diesen Einstiegspunkt.

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Fazit

Die Bitcoin Prognose zeigt eine Erholung auf rund 64.700 Dollar, doch bei einer Bewertung von 1,3 Billionen Dollar liefert selbst das bullische Szenario nur moderate Prozente. Pepeto verbindet die Handelswerkzeuge eines ehemaligen Binance-Experten mit einem Presale-Einstieg vor einer erwarteten Notierung und eröffnet damit eine andere Renditerechnung. In jedem Zyklus gab es einen Moment, in dem funktionierende Infrastruktur und Meme-Energie gleichzeitig auftraten und die frühesten Wallets die Gewinne einsammelten. Der Presale-Preis besteht nur bis zum Beginn des öffentlichen Handels. Die Wochen vor dem Listing könnten sich für die Bitcoin Prognose als das entscheidende Fenster erweisen, in dem frühe Teilnehmer die Differenz sichern.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sagt die aktuelle Bitcoin Prognose für Juli 2026?

BTC erholte sich vom 21-Monats-Tief bei 57.950 Dollar auf über 64.700 Dollar. CoinDCX setzt das Basisziel der Bitcoin Prognose bei 65.600 Dollar, und die Fed-Sitzung am 28. Juli bestimmt die nächste Richtung.

Was bietet Pepeto und wo ist der Presale verfügbar?

Pepeto bietet gebührenfreien Handel über PepetoSwap und eine Cross-Chain Bridge für Token-Transfers zwischen Blockchains, aufgebaut von einem ehemaligen Binance-Experten mit einem vollständigen SolidProof-Audit. Der Presale ist auf der offiziellen Website pepetocoin.com verfügbar.