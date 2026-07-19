Nicht die Quantencomputer selbst: Wo im Milliardenmarkt die nächste Wertschöpfung entstehen könnte

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Der Wettlauf um leistungsfähige Quantencomputer wird häufig mit immer mehr Qubits verbunden. Doch parallel entsteht ein Markt für Unternehmen, die nicht die Hardware bauen, sondern deren Leistungsfähigkeit verbessern. Quantum X Labs (WKN: A40KCG, ISIN: US9267113002) verfolgt genau diesen Ansatz.

Der nächste Entwicklungsschritt der Quantenindustrie

Die Dynamik im Quantencomputing bleibt hoch. Regierungen, Forschungseinrichtungen und große Technologiekonzerne investieren weiterhin erhebliche Mittel in neue Hardwareplattformen. Gleichzeitig zeigt sich immer deutlicher, dass leistungsfähige Quantencomputer nicht allein durch eine steigende Zahl physischer Qubits entstehen.

Eine der größten Herausforderungen bleibt die Stabilität der Systeme. Qubits reagieren äußerst empfindlich auf äußere Einflüsse. Bereits minimale Temperaturschwankungen oder elektromagnetische Störungen können Berechnungen verfälschen. Aus diesem Grund benötigen heutige Systeme komplexe Fehlerkorrekturverfahren und einen hohen technischen Aufwand.

Damit rückt eine zweite Ebene der Wertschöpfung zunehmend in den Fokus: Software, Steuerungstechnologien und intelligente Schnittstellen, die vorhandene Hardware effizienter nutzbar machen.

Das Schaufelverkäufer-Prinzip im Deep-Tech-Sektor

Dieses Muster ist aus anderen Technologiezyklen bekannt. Während einige Unternehmen hohe Summen in den Aufbau einer neuen Infrastruktur investieren, entstehen häufig attraktive Geschäftsmodelle bei den Zulieferern. In der Wirtschaft wird dieser Ansatz häufig als "Pick-and-Shovel"- oder Schaufelverkäufer-Prinzip bezeichnet.

Im Quantencomputing betrifft dies vor allem Unternehmen, die Lösungen für Fehlerkorrektur, Systemsteuerung oder die Einbindung von Quantenrechnern in bestehende IT-Landschaften entwickeln.

Solche Anbieter müssen keine eigenen Quantencomputer bauen. Stattdessen können ihre Technologien grundsätzlich auf unterschiedlichen Hardwareplattformen eingesetzt werden. Gelingt eine breite Kompatibilität, könnte sich daraus eine größere Skalierbarkeit ergeben als bei rein hardwareorientierten Geschäftsmodellen.

Software gewinnt strategisch an Bedeutung

Mit zunehmender Leistungsfähigkeit der Hardware wächst auch die Bedeutung intelligenter Software. Sie entscheidet darüber, wie effizient Rechenressourcen genutzt werden können und wie zuverlässig komplexe Berechnungen ablaufen.

Viele Experten erwarten deshalb, dass sich der Wettbewerb künftig nicht ausschließlich über neue Quantenprozessoren entscheidet. Ebenso wichtig könnten Algorithmen werden, die Fehler in Echtzeit erkennen, korrigieren oder die Kommunikation zwischen klassischen Rechnern und Quantencomputern vereinfachen.

Gerade in einem Markt, in dem unterschiedliche Hardwarearchitekturen parallel entstehen, gewinnen plattformübergreifende Softwarelösungen zusätzlich an Relevanz.

Quantum X Labs setzt auf einen softwareorientierten Ansatz

Vor diesem Hintergrund positioniert sich Quantum X Labs (WKN: A40KCG, ISIN: US9267113002) mit einem Geschäftsmodell, das Hardware- und Softwareentwicklung miteinander verbindet. Das Unternehmen entstand Anfang 2026 im Zuge eines Reverse Mergers aus der früheren Viewbix Inc. und richtet seinen Fokus auf Quanteninfrastruktur sowie Anwendungen im Bereich Quantum-as-a-Service.

Zu den jüngsten Entwicklungen zählt die Vorstellung einer 50-Qubit-Quantencomputingplattform. Parallel arbeitet das Unternehmen an Softwarelösungen, die bestehende Quantenhardware effizienter nutzbar machen sollen.

Ein weiterer Schritt ist die angekündigte strategische Zusammenarbeit mit IQCC, einem Unternehmen der Quantum Machines-Gruppe. Im Mittelpunkt der Kooperation steht die Evaluierung KI-basierter Verfahren zur Quantenfehlerkorrektur auf bestehender Quanteninfrastruktur. Ziel ist es, Algorithmen zu entwickeln, die Fehler während des laufenden Betriebs reduzieren und möglichst unabhängig von einer bestimmten Hardwareplattform eingesetzt werden können.

Zwischen technologischer Chance und wirtschaftlicher Realität

Der softwareorientierte Ansatz bietet grundsätzlich wirtschaftliche Vorteile. Software lässt sich nach erfolgreicher Entwicklung häufig mit vergleichsweise niedrigen Grenzkosten vervielfältigen und auf unterschiedlichen Systemen einsetzen. Das unterscheidet solche Geschäftsmodelle von der kapitalintensiven Produktion physischer Quantencomputer.

Gleichzeitig bleibt der gesamte Sektor von erheblichen Unsicherheiten geprägt. Viele Technologien befinden sich weiterhin in einer frühen Entwicklungsphase. Ob sich einzelne Plattformen langfristig durchsetzen, ist derzeit ebenso offen wie die Geschwindigkeit der kommerziellen Marktdurchdringung.

Hinzu kommen hohe Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen sowie intensiver Wettbewerb. Neben spezialisierten Unternehmen investieren auch große Technologieanbieter kontinuierlich in eigene Software- und Infrastrukturplattformen für das Quantencomputing.

Wertschöpfung könnte sich weiter verschieben

Mit der Reifung des Quantenmarktes verändert sich auch die Diskussion über künftige Erfolgsfaktoren. Während zunächst vor allem die Leistungsfähigkeit der Hardware im Mittelpunkt stand, rücken inzwischen zunehmend Software, Fehlerkorrektur und Systemintegration in den Fokus.

Unternehmen, die Lösungen entwickeln, welche unterschiedliche Quantenplattformen effizient miteinander verbinden oder deren Leistungsfähigkeit verbessern, könnten innerhalb des entstehenden Ökosystems eine wichtige Rolle übernehmen.

Quantum X Labs verfolgt mit seiner Ausrichtung auf Quanteninfrastruktur, KI-gestützte Fehlerkorrektur und Quantum-as-a-Service eine Strategie, die diesen Branchentrend aufgreift. Ob sich dieser Ansatz langfristig wirtschaftlich durchsetzt, wird maßgeblich davon abhängen, wie schnell sich kommerzielle Anwendungen des Quantencomputings etablieren und welchen Stellenwert plattformübergreifende Softwarelösungen künftig innerhalb des Marktes einnehmen.

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Quellen:

https://de.investing.com/news/company-news/quantum-x-labs-stellt-50qubitquantencomputingplattform-vor-93CH-3501909 https://www.globenewswire.com/news-release/2026/06/09/3308816/0/en/quantum-x-labs-and-iqcc-a-quantum-machines-company-sign-strategic-collaboration-agreement-to-evaluate-ai-based-quantum-error-correction-on-quantum-infrastructure.html

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Quantum X Labs Inc

Land: Israelisch / ISIN: US9267113002

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