Es hätte das große Jahr des Bitcoin werden sollen. Stattdessen hat die älteste Kryptowährung seit Oktober die Hälfte ihres Wertes verloren. Das ungewöhnliche dabei: Diesmal gibt es keinen spektakulären Knall - sondern ein schleichendes Ausbluten. Was steckt dahinter?Rückblick Oktober 2025: Der Bitcoin markiert bei über 126.000 Dollar ein neues Allzeithoch. Die Stimmung ist euphorisch, in Washington wird an einer Gesetzgebung gebastelt, die Kryptowährungen endlich auf ein solides rechtliches Fundament ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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