Halbleiter sind der Taktgeber der digitalen Welt. Ein Player aus dem Sektor profitiert besonders vom Ausbau der KI-Infrastruktur und hat an den richtigen Stellschrauben gedreht, um die Outperformance auch in Zukunft fortzusetzen. Die aktuelle Konsolidierung bietet jetzt eine attraktive Einstiegschance.Die Weichen für weiteres Wachstum sind gestellt: Das Halbleiter-Unternehmen baut seine Kapazitäten aus und investiert kräftig in moderne Fertigungsanlagen. So will der Konzern die steigende Nachfrage ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär