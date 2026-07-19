Wer Daten von einem PC zum anderen transferieren will, greift häufig zu externen Datenträgern wie USB-Sticks. Doch was, wenn du keinen Speicher griffbereit hast? Dann gibt es noch weitere Methoden, um die Daten zu übertragen. Musst du dringend Daten von einem PC auf den anderen übertragen, hast aber keinen USB-Stick oder keine externe Festplatte zur Hand? In solchen Fällen gibt es auch andere Lösungen, um die Daten sicher von A nach B zu bekommen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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