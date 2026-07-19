Deep Tech dürfte die kommenden Jahre entscheidend prägen und Anlegern zugleich Chancen eröffnen, wie es sie an der Börse nur selten gibt.Hinter der nächsten Technologiewelle stehen nicht nur Algorithmen, sondern Chips, Rechenzentren, Stromnetze, Roboter und neue Materialien. Deep Tech verbindet wissenschaftliche Durchbrüche mit industrieller Anwendung und revolutioniert so Schritt für Schritt auch unser alltägliches Leben. In seinem neuen Börsenbrief deeptech REPORT spürt Tech-Experte Sascha Röhrer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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