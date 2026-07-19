KI-Agenten übernehmen Buchhaltung, screenen Bewerbungen und lernen selbstständig dazu. Das beschreibt Jonas Diezun, CEO von Beam AI bei t3n Arbeit in Progress. Für ihn sind Agenten schon fast Vergangenheit, im Podcast teilt er seine Zukunftsvision. Rechnungen werden automatisch bezahlt und Bewerbungsunterlagen sortiert. KI-Agenten übernehmen laut Jonas Diezun, CEO von Beam AI, schon typische Büroaufgaben. Das Startup setzt nicht auf einzelne Agenten, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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