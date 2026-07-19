19 Tage lang war eines der leistungsfähigsten öffentlich verfügbaren Modelle von Anthropic einfach weg. Dann kam Fable 5 zurück, als wäre nichts gewesen. Dieser Fall zeigt, dass wir unsere digitale Handlungsfähigkeit in Europa ernster nehmen müssen. Mitte Juni ist etwas passiert, was viele niemals für möglich gehalten hätten. Über Nacht war Anthropics gerade erst veröffentlichtes Spitzenmodell Fable 5 verschwunden. Ein Exportkontroll-Erlass der US-Regierung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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