Cardano Kurs bei 0,16 Dollar am Tag des Van Rossem Hard Fork während Wale ADA auf Dreijahreshoch stapeln

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Der Cardano Kurs steht bei 0,16 Dollar, und heute Abend um 21 Uhr 45 UTC geht der Van Rossem Hard Fork auf dem Mainnet live. Es ist das erste Upgrade, das vollständig über die dezentrale Voltaire-Governance beschlossen wurde, ohne Steuerung durch die Gründungsorganisationen. Wallets mit Beständen zwischen 100.000 und 100 Millionen ADA kontrollieren jetzt 25,65 Milliarden Token auf dem höchsten Stand seit Februar 2023. Gleichzeitig haben Kleinanleger ihre ADA-Positionen in den letzten Monaten um 0,7 Prozent reduziert. Was bedeutet diese Divergenz für den Cardano Kurs, und wohin fließt das Kapital, das gerade umgeschichtet wird?

Der Cardano Kurs am Tag des größten Governance-Upgrades seit Vasil

Der Cardano Kurs notiert am 18. Juli bei rund 0,159 Dollar und bewegt sich knapp unter der 20-Tage-EMA bei 0,1650 Dollar. Der Van Rossem Hard Fork wurde am 13. Juli mit 77,63 Prozent Zustimmung der DReps und 52,7 Prozent der Stake-Pool-Betreiber ratifiziert. Protocol Version 11 senkt die Ausführungskosten für Smart Contracts auf der Plutus-Plattform und fügt neue Funktionen hinzu. Dieses Upgrade bereitet den Weg für das Leios-Skalierungspaket, das den Transaktionsdurchsatz um das bis zu 60-Fache steigern soll, wie CoinEdition berichtet. Es ist das bedeutendste Netzwerk-Update seit dem Vasil Hard Fork und markiert den operativen Eintritt in die Voltaire-Ära.

On-Chain-Daten zeichnen ein gespaltenes Bild der Marktlage. Wallets mit mehr als 100.000 ADA haben ihren Anteil an der Gesamtversorgung von 37,66 auf 38,13 Prozent erhöht, wie Blockonomi dokumentiert. Gleichzeitig reduzieren Wallets mit weniger als 100 ADA ihre Bestände kontinuierlich. CME hat ADA-Futures gelistet und eröffnet institutionellen Investoren einen neuen Marktzugang. Der Futures-Open-Interest liegt zwischen 421 und 445 Millionen Dollar, und der Cardano Kurs reagiert bisher verhalten auf das wachsende Derivatevolumen. Technisch bildet 0,1525 Dollar die nächste Unterstützung, während ein Tagesschluss über 0,1650 Dollar den Weg Richtung 0,1709 Dollar öffnen könnte.

Der Fear-and-Greed-Index steht bei 27 und signalisiert ein von Angst geprägtes Umfeld. Analysten sehen den Cardano Kurs bis Dezember 2026 in einer Spanne von 0,17 bis 0,27 Dollar, wobei der bullische Fall einen Durchbruch über die 50-Tage-EMA bei 0,1782 Dollar voraussetzt. Der Long-to-Short-Ratio von 0,58 zeigt, dass Short-Positionen dominieren und der Markt auf den Hard Fork als Auslöser wartet. In einem Umfeld, das auf technische Bestätigung hofft, fließt Kapital bereits in Projekte, die eine funktionierende Infrastruktur vorweisen können, statt auf den nächsten Chart-Ausbruch zu setzen.

Pepeto zieht Kapital an, während der Cardano Kurs auf den Ausbruch wartet

Während der Cardano Kurs sich innerhalb enger Handelsspannen bewegt, suchen Anleger nach Projekten, die nicht auf einen Chartausbruch angewiesen sind. Pepeto baut einen eigenen Weg mit einer funktionierenden Handelsplattform, die bereits Transaktionen für Halter verarbeitet. Dieser Unterschied erklärt, warum Kapital auch in einem angstgeprägten Markt in den Presale fließt.

Die Cross-Chain Bridge von Pepeto bewegt Vermögenswerte zwischen verschiedenen Blockchains ohne Verzögerung und hält das Kapital der Nutzer flexibel, unabhängig davon, auf welcher Chain sich eine Gelegenheit bietet. PepetoSwap verarbeitet Token-Swaps ohne Handelsgebühren, wodurch jeder investierte Dollar direkt in die Position fließt, statt an eine Plattform abgetreten zu werden. Das Projekt stammt vom Kopf hinter dem originalen Pepe-Coin, der mit 420 Billionen Einheiten und ohne ein funktionierendes Produkt einen Marktwert von 11 Milliarden Dollar erzielt hat.

Dieses Mal steht hinter derselben Tokenversorgung eine vollständige Börse mit echten Werkzeugen. Die gesamte Codebasis wurde vor dem Start des Presale von SolidProof geprüft und verifiziert, was Anlegern eine unabhängige Sicherheitsbestätigung bietet, bevor sie Kapital einsetzen. Der Presale hat mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt, während der breitere Markt im Angstmodus verharrt. Das erwartete Binance-Listing könnte jede Presale-Position in einen börsengehandelten Wert verwandeln, und das Fenster für den Einstiegspreis von 0,000000188 Dollar bleibt nur offen, bis das Listing beginnt.

Die offizielle Pepeto-Website zeigt alle Details zum Presale und zur Infrastruktur. Der Cardano Kurs mag auf eine Richtungsentscheidung warten, doch die Rechnung zwischen Presale-Preis und möglichem Listungskurs überzeugt Wallets bereits jetzt, und solange der Presale aktiv ist, bietet sich die Gelegenheit, die Position auszubauen, die das Listing belohnen könnte.

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Fazit

Der Cardano Kurs steht am Tag des Van Rossem Hard Fork vor einer Richtungsentscheidung, während Wale ihre Positionen auf den höchsten Stand seit drei Jahren gebracht haben. Die Frage bleibt, ob der Markt dem Upgrade genug Vertrauen schenkt, um den Widerstand bei 0,1650 Dollar zu überwinden. Wallets, die nach der Art von Rendite suchen, die ADA in früheren Zyklen geliefert hat, füllen den Presale von Pepeto, weil das Listing den Einstiegspreis noch nicht eingepreist hat. Wer dieses Fenster verpasst, könnte dem Listing von außen zusehen, während die frühen Positionen die Kursbewegung mitnehmen.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was ist der Cardano Kurs heute?

Der Cardano Kurs liegt bei rund 0,16 Dollar. ADA bewegt sich knapp unter der 20-Tage-EMA bei 0,1650 Dollar, mit dem Van Rossem Hard Fork als potenziellem Katalysator für eine Bewegung Richtung 0,17 Dollar.

Was ist Pepeto und wie funktioniert der Presale?

Pepeto ist eine Meme-Coin-Handelsplattform mit PepetoSwap und einer Cross-Chain Bridge, geprüft von SolidProof. Der Presale hat mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt. Alle Details zum Presale und zum erwarteten Listing finden Sie auf der offiziellen Website pepetocoin.com unter pepetocoin.com.