DAX: Technisch angeschlagen! - Chartanalyse, Prognose & Wochenausblick

?? DAX Aktuell - DAX Prognose - Analyse und Wochenausblick (KW 30 - 2026)

Der DAX Aktuell zeigt sich nach spürbaren Kursverlusten in der Vorwoche technisch angeschlagen. Unsere aktuelle DAX Prognose für die Kalenderwoche 30 signalisiert mit einer Wahrscheinlichkeit von 60 - ein anhaltendes Abwärtsrisiko, da der Index wichtige Unterstützungslinien nach unten durchbrochen hat. Neben der eingetrübten Charttechnik belasten eine historische Investitionsflaute im deutschen Mittelstand sowie neue geopolitische Inflationsrisiken durch die Schließung der Straße von Hormus den deutschen Leitindex. Trader sollten jetzt die Schlüsselmarke von 24.827 Punkten engmaschig überwachen.

?? DAX Key Takeaways (Das Wichtigste in Kürze)

Erhöhtes Abwärtsrisiko (60 %): Die DAX Prognose ist kurzfristig bärisch. Solange der Index per Tagesschluss unter der wichtigen SMA50-Linie (24.867 Punkte) notiert, drohen weitere Abgaben in Richtung der SMA200 bei 24.346 Punkten .

Fundamentaler Gegenwind: Ein historisches Tief bei den Investitionsabsichten des deutschen Mittelstands (nur noch 52 - investitionsbereit) und ein sprunghafter Anstieg des Ölpreises auf 80 USD belasten das wirtschaftliche Umfeld des DAX massiv.

Zentrale Pivot-Charttechnik-Marke: Die Entscheidung für die KW 30 fällt an der Marke von 24.827 Punkten. Halten die Bullen dieses Niveau nicht, wird das Short-Setup aktiviert; eine nachhaltige Erholung glückt erst über 24.867 und 25.107 Punkten (SMA20).

SO SEHEN SIEGER AUS!

XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!

gemäß unseren aktuellen Awards! BESTER Online-Broker laut BÖRSE ONLINE 2026 - CFD Broker des Jahres laut Brokerwahl

2026 - CFD Broker des Jahres laut Viele weitere Awards in Deutschland unterstreichen das Bild

Handeln Sie nicht irgendwo - Handeln Sie mit Vertrauen Aktien, ETF, Optionen und CFD bei XTB!

- DAX WKN (Kassa): 846900 - ISIN (Kassa): DE0008469XXX Ticker: DAX - DAX CFD : DE40cash

Aktuelle DAX Analyse (Kassa-basiert) am 19.07.2026: Chartanalyse, Wochenausblick , Trading Setups und mehr - für aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum DAX Trading - DAX Handelsideen - DAX Prognose - Ausblick

geschrieben von Jens Chrzanowski

?? Wirtschaftliche Rahmenbedingungen: Das DAX-Marktradar

Die Fundamentaldaten trüben sich spürbar ein. Die Investitionsbereitschaft im deutschen Mittelstand ist laut einer Studie der DZ Bank auf den niedrigsten Stand seit mindestens 1995 gefallen. Nur noch 52 - der Unternehmen planen in den kommenden sechs Monaten Investitionen, während die Geschäftserwartungen auf schwachem Niveau stagnieren. Vor allem hohe Energiekosten (68 - sowie steigende Rohstoff- und Materialkosten (57 - belasten die Betriebe, die sich zunehmend auf Liquiditätssicherung und Kostenkontrolle fokussieren.

Gleichzeitig sorgt die geopolitische Lage...

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 74 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.