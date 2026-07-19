Solana Prognose zwischen E*Trade Launch und dem ersten Kaufsignal seit Oktober

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Die Solana Prognose steht an einem Wendepunkt, nachdem SOL bei rund 75 Dollar notiert und in der vergangenen Woche mehr als vier Prozent verloren hat. Morgan Stanley hat am 16. Juli den direkten Spothandel mit Solana auf der E*Trade Plattform für berechtigte Kunden gestartet. Im Monatschart ist laut dem Analysten Ali Charts das erste TD-Sequential-Kaufsignal seit Oktober aufgetaucht. Institutioneller Zugang und ein technisches Kaufsignal treffen damit mitten in einer Phase extremer Angst aufeinander, denn der Fear-and-Greed-Index steht bei 25. Ob diese Solana Prognose den Widerstand bei 80 Dollar endlich durchbrechen kann, entscheidet über die Richtung für den Rest des Jahres.

Solana Prognose nach dem E*Trade Start und neuen technischen Signalen

Morgan Stanley hat am 16. Juli den Kryptohandel auf E*Trade abgeschlossen und bietet nun den direkten Kauf von Bitcoin, Ethereum und Solana über eine Partnerschaft mit dem Infrastrukturanbieter Zero Hash an. Berechtigte Kunden können ihre Kryptobestände neben Aktien und anderen Anlagen in einer einzigen Oberfläche sehen, wie Decrypt berichtet. Die Gebühr liegt bei 50 Basispunkten pro Trade. Eine Transferfunktion für bestehende Kryptobestände soll später im Jahr folgen. Die Solana Prognose bekommt mit diesem Schritt einen neuen institutionellen Kanal, der SOL zum ersten Mal in die Depots von Millionen Kleinanlegern bringt.

Allein die Tatsache, dass Morgan Stanley SOL neben Bitcoin und Ethereum als dritten handelbaren Wert gewählt hat, zeigt das wachsende Vertrauen großer Finanzhäuser in das Netzwerk.

Auf der technischen Seite hat der TD-Sequential-Indikator ein Kaufsignal auf dem Monatschart ausgelöst, wie crypto.news berichtet. Der Supertrend-Support liegt bei 69,62 Dollar und hält bisher. Gleichzeitig zeigt die Liquidationskarte dichte Cluster bei 76,50 bis 78,70 Dollar, die bei einem Anstieg als Preismagneten wirken könnten. Die Börsenreserven von SOL sind zwischen dem 3. und 11. Juli um rund 100 Millionen Token gefallen, was das sofort verfügbare Verkaufsangebot reduziert hat. Die Solana Prognose wird von diesen Daten in zwei Richtungen gezogen, da das Kaufsignal auf sinkende Reserven trifft. Rund 1,4 Millionen neue Adressen sind in den vergangenen drei Wochen hinzugekommen, was auf wachsende Nutzerbasis hindeutet.

Changelly projiziert SOL zwischen 83 und 100 Dollar bis Dezember 2026, wenn der Widerstand bei 80 Dollar fällt. Das Allzeithoch liegt bei 293 Dollar, was bedeutet, dass SOL aktuell rund 74 Prozent unter seinem Höchststand handelt. Die Marktkapitalisierung beträgt rund 43 Milliarden Dollar. Bei dieser Bewertung kann die Solana Prognose eine Erholung zeigen, aber die Einstiege, die Portfolios wirklich verändern, liegen in einem anderen Marktsegment.

Pepeto baut die Cross-Chain-Brücke, die der Meme-Markt bisher vermisst hat

Während die Solana Prognose auf den Durchbruch über 80 Dollar wartet, fließt Kapital auch in Projekte, die ihre Handelsinfrastruktur bereits vor dem Listing aufgebaut haben. Genau hier positioniert sich Pepeto mit einem Ansatz, der die typischen Schwächen des Meme-Coin-Marktes angeht. Ein ehemaliger Binance-Experte hat eine Cross-Chain-Brücke entwickelt, die Wallets über verschiedene Netzwerke hinweg verbindet und Transfers ohne Gebühren ermöglicht.

PepetoSwap wickelt den Handel zwischen Meme-Token-Paaren ab, ohne dass Nutzer die Plattform verlassen müssen. Die Cross-Chain-Brücke verhindert, dass Halter auf einer einzigen Chain gefangen bleiben, und löst damit eines der häufigsten Probleme im Meme-Coin-Handel. Diese Werkzeuge sind bereits live, während die meisten Presales nur Funktionen nach dem Launch versprechen. Sechs Netzwerke sind bereits in die Brücke integriert, was Haltern auf Ethereum, Solana und weiteren Chains gleichzeitig den Zugang eröffnet. Vor dem Start des Presales hat das unabhängige Sicherheitsunternehmen SolidProof den gesamten Smart-Contract-Code geprüft und die Integrität der Vertragsstruktur bestätigt.

Bereits mehr als 10 Millionen Dollar sind in das Projekt geflossen, obwohl der breitere Markt gefallen ist. Der Gesamtbestand liegt bei 420 Billionen Token und folgt damit der Struktur, die beim originalen PEPE eine Marktkapitalisierung in Milliardenhöhe ermöglichte. Wer heute eine Position aufbauen möchte, findet den aktuellen Presale-Preis bei 0,000000188 Dollar pro Token auf der offiziellen Pepeto-Website. Die erwartete Binance-Notierung könnte jede Presale-Position in einen Vermögenswert verwandeln, der vom Markt auf der volumenstärksten Handelsplattform der Welt bewertet wird.

Dieses Listing könnte den Presale-Preis ablösen und den Übergang zur Börsenbewertung einleiten. Frühzeitige Positionen bieten dabei eine mathematische Ausgangslage, die Token mit bestehender Milliardenbewertung nicht mehr liefern können. Das Presale-Fenster bewegt sich nach einem festen Zeitplan und jede Phase bringt einen höheren Preis als die vorherige.

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Fazit

Die Solana Prognose hängt davon ab, ob der Widerstand bei 80 Dollar mit dem neuen institutionellen Zugang und dem Kaufsignal fällt. Bei einer Marktkapitalisierung von 43 Milliarden Dollar kann SOL eine Erholung liefern, aber keine Vervielfachung. Der Presale-Einstieg bei einem Bruchteil eines Cents bietet eine andere Rechnung, die auf der Differenz zwischen aktuellem Preis und möglicher Börsenbewertung basiert. Wer auf die Solana Prognose wartet, sollte gleichzeitig bedenken, dass das Presale-Fenster nach einem festen Zeitplan voranschreitet. Die aktuelle Phase könnte die letzte zu diesem Preis sein, bevor die erwartete Notierung den Einstieg verändert.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sagt die Solana Prognose für Ende 2026?

Changelly projiziert SOL zwischen 83 und 100 Dollar bis Dezember 2026, wenn der Widerstand bei 80 Dollar fällt und die Netzwerkaktivität weiter steigt. Der Supertrend-Support bei 69,62 Dollar bleibt die entscheidende Haltelinie nach unten.

Was macht Pepeto als Presale-Projekt besonders?

Pepeto bietet eine funktionierende Cross-Chain-Brücke und gebührenfreien Handel über PepetoSwap, bevor das Projekt an einer Börse notiert wird. Alle Details zum Presale und zur Infrastruktur finden Sie auf pepetocoin.com (pepetocoin.com).